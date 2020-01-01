حكاية صورة.. فاروق جعفر يرتدي تي شيرت النادي الأهلي

07:39 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
فاروق جعفر ومحمود الخطيب وحسن شحاتة

فاروق جعفر ومحمود الخطيب وحسن شحاتة

كتب: حسن شحاته

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لقطة نادرة شهدتها جماهير الكرة المصرية بظهور نجمي الزمالك فاروق جعفر وحسن شحاتة بتي شيرت النادي الأهلي، وعلى الجانب الآخر ظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، مرتديا تي شيرت الفارس الأبيض.

ونرصد لكم لماذا ارتدى فاروق جعفر قميص النادي الأهلي مرتين؟

ظهر فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، مرتديا تي شيرت النادي الأهلي للمرة الأولى عام 1987، وذلك في إحدى المباريات التي جمعت بين قطبي الكرة المصري، ضمن مباراة في "حب مصر".

وجاءت المباراة لجمع إيراد يدخل في بند تسديد ديون مصر، عندما وصل حجم الدين المصري للدول الخارجية إلى 45 مليار دولار، ما دعا نجوم الكرة إلى التحرك لتنظيم مباراة كبرى تكون إيراداتها للخزنة المصرية، في صورة عكست الروح الرياضية ونبذ التعصب الكروي بين القطبين.

 

كان محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي، صاحب اقتراح الظهور بتي شيرت الزمالك مقابل ظهور ثنائي الفارس الأبيض فاروق جعفر، وحسن شحاته بقميص النادي الأهلي، حيث وافق الثنائي على اقتراحه بعد تشجيع "محمد لطيف" لهم على ذلك، بحسب ما ذكره "جعفر" في تصريحات تليفزيونية.

وفي العام التالي، أقيمت مباراة اعتزال الخطيب، حيث جمعت بين نجوم الأهلي والزمالك أمام منتخب يضم نجوم كرة القدم في العالم العربي، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت تلك المباراة تكرار اللقطة نفسها بارتداء الخطيب لقميص الزمالك مقابل ارتداء جعفر وشحاتة لقميص النادي الأهلي.

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