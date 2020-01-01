ظاهرة فلكية.. اقتران القمر والمشتري وزحل الشهر الجاري

03:02 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
ظاهرة فلكية

ظاهرة فلكية

كتب: فادية إيهاب

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ضمن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر يونيو الجاري، من المفترض رصد علماء الفلك اقتران القمر وكوكبي المشتري وزحل، اليوم 8 يونيو وحتى غدٍ الثلاثاء.

تفاصيل اقتران القمر والمشترى وزحل 

وبحسب الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية، خلال حديثه مع "الوطن"، يشرق القمر بصحبة كوكبي المشتري وزحل بدأ من العاشرة والنصف مساء يوم 8 يونيو حتى فجر اليوم التالي.

ويشرق الثلاثة أجرام في الحادية عشرة مساء يوم 9 يونيو وتظل هكذا في سماء القاهرة حتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وخلال اقتران الكواكب، نرى فيها أن كوكبين أو أكثر وأحيانا القمر مع أحد الكواكب قريبين من بعضهما البعض في السماء وعلى مسافة قوسية صغيرة. 

وهذا المنظر يحدث ظاهريا فقط لأن المسافة الفعلية بين هذه الكواكب أو بين القمر والكواكب شاسعة جدا، ولكن ما يحدث هو وقوعهم في منظور زاوي واحد أو بمعنى آخر على نفس خط الرؤية بالنسبة للراصد على الأرض، فيبدو أنهما متقارنين أو متقاربين. 

والجمعة الماضية، شهدت سماء مصر والمنطقة العربية، ثاني حدث من ظواهر الخسوف والكسوف في 2020، وهو حالة من خسوف القمر شبه الظل، بداية من الساعة 7:50 مساء وتكون ذروته في 9:30 ونهايته في 11:00 مساء تقريبا.

ولا يحدث خسوف القمر أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، ويعرف من قبل القبائل الأمريكية باسم بدر الفراولة أو قمر الفراولة؛ لأنه يشير إلى هذا الوقت من العام الذي تُجمع فيه ثمار الفراولة.

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