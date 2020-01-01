برج خليفة يتزين بصورة طالب مصري في حفل تخرجه.. "مفيش حاجة مستحيلة"

05:40 ص | الأحد 07 يونيو 2020
محمد عمر

محمد عمر

كتب: سما سعيد

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الغربة إما ملاذ للعمل أو للدراسة، التي بحث عنها محمد عمر في الإمارات بلده الثاني، كما أطلق عليها دارسا للتجارة شعبة "Business marketing" بالجامعة الكندية بدبي.

الحلم لم يتوقف على دراسته لتخصصه بكلية التجارة شعبة تسويق الأعمال بل استمر على العمل والإبداع فيه إلى أن وصل لمرحلة التفوق الدراسي الذي جعل صورته من ضمن طلاب الجامعة المتفوقين دراسيا في حفل تخرجهم تزين برج خليفة أحد أشهر الأبراج العربية والعالمية.

 

في حفلة التخرج الافتراضى للدفعة 2020 من الجامعة الكندية دبى بعد مرور أربع سنوات من الدراسة لطلبة من جنسيات مختلفة اجتمعوا لهدف واحد وهو العلم وتحقيق الهدف الذي باتوا يحلمون به تعد الحفلة الأولى من نوعها والذي امتازت بعرض صور الطلاب المتخرجين منها على برج خليفة في بادرة رائعة من قبل المسؤولين بالجامعة وتعاون الحكومة الإماراتية وتشجيعا للطلاب بعد مجهود سنوات بالاحتفال بهم رغم انتشار فيروس كورونا والحظر التى طال العالم أجمع.

وختاما، شجع محمد عمر جميع الشباب في مثل عمره قائلا: "مفيش حاجة مستحيلة المهم الثقة فى النفس و توفيق ربنا قبل اى حاجة".

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