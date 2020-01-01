طبيب يتحدث عن عدوى فيروس كورونا: "ستفاجئك"

فيروس كورونا
تحدث الطبيب الروسي، أندريه مياسنيكوف، عن فيروس كورونا المستجد، محذرا الناس عند العودة للتعايش مع الفيروس، لافتا إلى أن المرض معدٍ جدا، لأنه ينتقل من شخص إلى آخر في الفترة قبل السريرية.
وكتب الطبيب أندريه مياسنيكوف، عبر صفحته على "فيس بوك"، إن عدوى فيروس كورونا الجديدة هي مرض غير متوقع يمكن أن يفاجئك.
وقال الطبيب إن COVID-10 شديد العدوى، لأنه ينتقل عن طريق قطرات الرذاذ في الفترة قبل السريرية، أي عندما لا يكون لدى الشخص المصاب أي أعراض، وفقا لوكالة "سبوتنك".
وقال الطبيب: "المجموعات المعرضة للخطر هم 65+، السمنة، السكري، أمراض القلب، أمراض الكلى"، مؤكدا أن فيروس كورونا خطير أيضًا على مرضى السرطان، المرضى المتبقيون، كقاعدة عامة، تكون العدوى خفيفة.
وقال الطبيب إن التدبير الوقائي الفعال الوحيد، هو المسافة الاجتماعية.
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