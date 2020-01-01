كيف يخترق فيروس كورونا الدماغ البشري؟

كثير من التساؤلات تثار حول الوباء العالمي وكيفية تأثيره على الجسد، منذ بداية ظهوره منها ما أوضحه علماء الأحياء الألمان، مشيرين إلى أن فيروس كورونا يدخل إلى الدماغ من خلال الظهارة الشمية، وهو ما يفسر فقدان حاسة الذوق والشم في مراحل مختلفة من المرض.

ويعتقد العلماء أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب دماغ الإنسان، حيث يخترق المرض الدماغ عبر القناة الشمية. هذا ما يسبب بعض أعراض المرض، على سبيل المثال، مثل فقدان القدرة على التمييز بين الروائح والأذواق.

و بعد فحص أنسجة 32 مريضا ماتوا بسبب فيروس كورونا، توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج، بالإضافة إلى الدماغ.

ويصيب الفيروس القاتل الرئتين والقلب والأغشية المخاطية للأنف والمريء والأوعية الدموية وعدد من الأعضاء الداخلية، وفقا لموقع قناة "زفيزدا" الروسية.

قال فرانك هيبنر، رئيس مجموعة العلماء في جامعة برلين الحرة، إنه عثر على آثار فيروس كورونا في دماغ العديد من المرضى المتوفين، بسبب جلطات الدم، وهذا قد يكون مترابط.

ويتوقع العلماء في المستقبل القريب، اكتشاف كيفية اختراق الفيروس لخلايا الظهارة الشمية، حيث يبدأ طريقه إلى الدماغ.

وسيتمكن الباحثون من معرفة ما إذا كان الفيروس الذي دخل الدماغ يؤثر على ضيق التنفس للشخص والحالة العامة للجهاز العصبي أثناء المرض.