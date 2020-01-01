"قد تنقل الفيروس".. إعدام 10 آلاف حيوان بسبب كورونا

تردد كثيرا أن الحيوانات المصابة فيروس كورونا قد تنقل المرض إلى البشر، ما دفع مزارع لتربية المنك في هولندا تنفيذ أمر حكومي بقتل الآلاف منها خوفا من تفشي المرض.

وتم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، في 10 مزارع تربي حيوانات المنك للحصول على فرائها الثمين، حسبما قالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية.

وقالت المتحدثة فريدريك هيرمي: "سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المينك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات".

ويوم الأربعاء الماضي أمرت الحكومة بالتخلص من 10 آلاف من حيوانات المنك، بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعا للمرض على المدى الطويل.

وفي أبريل الماضي، أصيب عدد من حيوانات المنك بفيروس كورونا من القائمين عليها، وكشفت الحكومة في مايو عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

ويتم التخلص من الحيوانات من خلال قيام عاملين في المزارع يرتدون الملابس الواقية باستخدام الغاز ضد أمهات المنك وصغارها.

يذكر أن هناك 140 مزرعة لحيوانات المنك في البلاد، تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنويا.