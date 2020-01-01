"الجرعات الزائدة والمعدة الفارغة".. خرافات حول المكملات الغذائية احذرها

يعتقد الكثيرون أن تناول المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات يعود عليهم بفوائد صحية عديدة، لكنهم لا يعلمون أن تناولها دون ضوابط أو معايير طبية سليمة، يجعلهم عرضة لمخاطر وصفها الخبراء بالقاتلة.

وهناك مجموعة من الخرافات التي يروجها البعض، بشأن المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات، حسبما نشرت وكالة "سبوتنك"، نقلا عن موقع "تايمز نيوز ناو".

وجاءت تلك الخرافات على النحو التالي:

لا يوجد جرعات زائدة من الفيتامينات:

قد يكون تلك الجملة من ظاهرها صحيحة، لكن حقيقتها خاطئة، فتناول الكثير من الفيتامينات يمكن أن يضر بأعضائك الحيوية، لذلك، يجب أن تأخذ المكملات فقط عندما يوصي الطبيب بذلك ويجب أن تلتزم بالجرعة الموصى بها.

مكملات الفيتامينات تحل محل النظام الغذائي الصحي:

يجب تناول مكملات الفيتامينات جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي ومغذٍ، فهي ليست بديلاً عن الطعام الصحي، ولا يمكن استهلاكها جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي غير صحي.

المكملات أدوية:

المكملات الغذائية ليست أدوية، على عكس الأدوية المستخدمة لعلاج أو علاج حالة معينة، يتم تناول المكملات الغذائية لتوفير المتطلبات اليومية للعناصر الغذائية من قبل الجسم.

وفي الواقع تبقى الأمراض والاضطرابات في جسم الإنسان، رغم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات.

يمكن تناول جميع المكملات الغذائية معًا:

قد لا تسير جميع المكملات الغذائية بشكل جيد مع بعضها البعض، فتمنع بعض العناصر الغذائية امتصاص العناصر الأخرى، أو امتصاص العناصر الغذائية الأخرى في الجسم.

تؤخذ المكملات الغذائية على معدة فارغة:

يمكن تناول المكملات الغذائية في أي وقت من اليوم إذا كانت قابلة للذوبان في الماء، وتقول بعض الدراسات العلمية الحديثة إن تناول المكملات الغذائية على معدة فارغة، يسبب أيضًا الغثيان.

وبالتالي، يجب ألا تؤخذ دون استشارة أخصائي طبي.