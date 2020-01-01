عازل بلاستيكي للسيارات الأجرة بـ 150 جنيهاً: الاحتياط واجب

البقاء فى البيت، دعوة إيحابية فى ظل انتشار فيروس كورونا، لكنها لا تتناسب طوال الوقت مع ظروف بعض الأسر، لذلك حاول البعض إيجاد حلول للخروج بصورة آمنة، خاصة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب الاختلاط والوجود مع الناس.

عازل بلاستيك فى السيارة، فكرة نفذها أحمد خالد، صاحب ورشة ستائر وتنجيد فى منطقة كوبرى القبة، بعد أن شاهد صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لسائق تاكسى من بورسعيد، قام بتركيب عازل من البلاستيك، ليفصله عن الزبائن، فخطرت بباله الفكرة، وقام بتجربتها، ومعرفة ما تحتاجه من خامات: «بلاستيك وسكوتش ولاصق دبل فيس».

١٥٠ جنيهاً، تكلفة حددها «أحمد» لتفصيل وتركيب العازل، بما لا يخلق أعباء مادية كبيرة على السائقين: «الخامات تتكلف تقريبا ١٠٠ جنيه، ٥٠ جنيه مكسبى».

يقوم «أحمد» بقص وتفصيل الستارة العازل، ويلصق بطرفها الأعلى «سكوتش»، حتى يلتصق بسقف السيارة، ودون حدوث أى ضرر: «الطبقة الخارجية لسقف السيارة، تكون من القطيفة أو الجلد، فيلتصق بالسكوتش المثبت بالعازل، أما الجزء الجانبى ومن أسفل أستخدم لاصقاً دبل فيس لتثبيته على الزجاج والتابلوه والكرسى، وأقوم بتفصيل ما يشبه الجيب لتناول الأجرة من الراكب».

٣٠ دقيقة على الأكثر يحتاجها «أحمد» لتنفيذ الفكرة، ويترك للزبون حرية اختيار نوع البلاستيك، لكن التكلفة تختلف: «البعض يشترط تركيب بلاستيك سميك يصل لـ٢ ملى، والتكلفة تصل إلى ٤٠٠ جنيه». يتلقى «أحمد» طلبات عديدة يومياً من الزبائن، لكنه ينفذ منها عدداً محدوداً، حيث إن ورشته تقع فى شارع جانبى، والمكان لا يتسع لركن سيارات عديدة تحتاج للعازل، ولم تقتصر الفكرة على عازل السيارة، حيث تلقى طلبات لتركيب عازل فى أماكن أخرى كالعيادات وتعميم الفائدة.