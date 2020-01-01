ودعها الأطباء بباقات ورود.. معمرة روسية تهزم كورونا في عمر 101 عاما

10:31 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
أطباء في روسيا لمواجهة كورونا

أطباء في روسيا لمواجهة كورونا

كتب: أ ش أ

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شفيت معمرة روسية تبلغ من العمر 101 عاما، من فيروس كورونا، حيث تم علاجها في أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو، ليتم السماح لها بمغادرة المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن المعمرة زيناييدا أفانسيفنا، منحت تصريح الخروج من مركز بريوروف الطبي، بعد شفائها من فيروس كورونا.

وحظيت أفانسيفنا بوداع حار من الطاقم الطبي للمركز، الذي أشرف على علاجها، حيث ودعها الأطباء بباقة من الورود والتصفيق بعد تعافيها من المرض، مغادرة المركز للقاء أقاربها وأصدقائها.

وفي سياق متصل، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1842 حالة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 432 ألفا و277 إصابة.

ونوه المقر في بيان، بأنه غادر 8972 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 159 ألفا و957 شخصا".

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