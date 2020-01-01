امرأة هولندية عمرها 101 عام تتعافى من كورونا

في واقعة وصفتها المستشفى، بأنها "بارقة أمل"، تعافت امرأة هولندية عمرها 101 من فيروس كورونا المستجد.

السيدة العجوز، اكتشفت إصابتها بالعدوى قبل أسبوع ونصف، بعدما نقلت إلى مستشفى قرب روتردام، وهي تعاني من صعوبة في التنفس، ليجري وضعها في الحجر الصحي، قبل أن تتعافى تمامًا من المرض.

وقال سونيل راملال اختصاصي الأمراض الصدرية عن السيدة: "إنها صلبة، التزمت بالتوجيهات الطبية مثل العطس في كوعها، كما كانت حريصة على ترك المسافة المناسبة بينها وبين الآخرون"، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأوضحت المستشفى أن العجوز ستقيم في دار لرعاية المسنين قليلًا، قبل أن تعود للإقامة في منزلها التي تسكن به وحيدة.