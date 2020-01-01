دراسة: أنظف هواء في العالم يقع فوق المحيط الجنوبي

على الرغم أن العديد من المناطق حول العالم، أصبحت أقل تلوثا وأفضل هواءً، بسبب فرض إجراءات الحجر الصحي بها، إلا أن التلوث يزال موجودا في غالبية مدن العالم.

وأوضحت دراسة علمية، نشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أن أنظف هواء في العالم يقع فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، بحسب "سكاي نيوز".

كما وصف العلماء هواء تلك المنطقة بأنه "أصيل" ولا يتأثر بالتلوث، وقالوا إن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" تبدو معزولة عن التلوث والغبار من القارات الأخرى إلى الشمال.

وأشار علماء من جامعة ولاية كولورادو إلى، أن الهواء الذي يغذي السحب السفلية كان خاليا من أي جسيمات ناتجة عن نشاط بشري أو غبار من قارات أخرى.

وكانت سفينة بحثية قد أبحرت من تسمانيا، جنوبي أستراليا، إلى مسافة 40 كيلومترا من حافة الجليد في القطب الجنوبي لإجراء "التنميط البكتيري" من عينات مرشح الهواء، غير أن العلماء وجدوا أن الهواء كان نظيفا جدا، وكان هناك القليل من الحمض النووي للتحليل.

وتحدث المؤلف المشارك للدراسة توماس هيل، قائلا: "تمكنا من استخدام البكتيريا في الهواء فوق المحيط الجنوبي كأداة تشخيص لاستنتاج الخصائص الرئيسية للغلاف الجوي السفلي".

وأضاف، أن الجسيمات التي اكتشفوها كانت مرتبطة بالبكتيريا البحرية من رذاذ البحر، مع عدم وجود ملوثات من خارج المنطقة.

وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع دراسات أخرى من المحيطات في نصف الكرة الشمالي وشبه المداري، والتي وجدت أن معظم الميكروبات تنجرف من القارات المعاكسة.

وأضاف "هيل": "يبدو أن أنتاركتيكا معزولة عن انتشار الكائنات الدقيقة وترسب المغذيات من القارات الجنوبية باتجاه الجنوب".

وتوصلت الدراسة، بشكل عام، إلى أن المحيط الجنوبي هو واحد من الأماكن القليلة جدا على الأرض التي تأثرت قليلا بالأنشطة البشرية.