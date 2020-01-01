منصة لعرض إبداعات أبناء أفريقيا: عايزين شوية اهتمام

12:55 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
أحد مبدعى القارة السمراء

أحد مبدعى القارة السمراء

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

نائبة تعرض نظرة شاملة عن إنترنت الأشياء في مؤتمر روتاري شمال أفريقيا

نائبة تعرض نظرة شاملة عن إنترنت الأشياء في مؤتمر روتاري شمال أفريقيا

القارة السمراء تنتفض ضد كورونا.. وجنوب إفريقيا تعاني من الوباء

القارة السمراء تنتفض ضد كورونا.. وجنوب إفريقيا تعاني من الوباء

بالأرقام.. القارة السمراء في مرمى الفيروس القاتل كورونا

بالأرقام.. القارة السمراء في مرمى الفيروس القاتل كورونا

الوباء لم يكشر عن أنيابه في القارة السمراء.. 117 حالة وفاة فقط بكورونا

الوباء لم يكشر عن أنيابه في القارة السمراء.. 117 حالة وفاة فقط بكورونا

من رحم المعاناة خرجت مواهب سمراء تغرِّد بإبداعات صغارها التى تفوق قدراتهم وسنوات أعمارهم، يحلّقون فى سماء قارتهم الأفريقية بأفكار خطفت الأنظار، أحدهم قدم تصميماً معمارياً وآخر حوَّل دولابه إلى مقعد سيارة وآخرون تفننوا فى تصليح الإلكترونيات وإنتاج مراوح للتهوية فى فصل الصيف، هؤلاء الأطفال جمعتهم فاطمة السلامى، من تشاد، لتعرضهم عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك» وتناقلت صورهم وإبداعاتهم بعض المؤسسات والمنظمات الداعمة للمواهب، لمساندتهم: «تواصل معى الكثير من الجهات لدعم الأطفال وتشجيعهم».

تحكى «فاطمة» أن القارة السمراء مليئة بالمواهب، خاصة فى غرب ووسط أفريقيا، لديهم إنجازات كثيرة ويحتاجون للدعم والمساندة والتشجيع الدائم، مؤكدة أنها تسعى لإنشاء منصة خاصة بهم لعرض مواهبهم تكون حاضنة لهؤلاء الصغار: «نريد دعمهم لوجيستياً ومادياً من الأماكن المتخصصة، والصفحة تعتبر نافذة لإيصال أصواتهم وعرض أفكارهم».

انطلقت ابنة دولة تشاد الشقيقة من صفحتها الشخصية كخطوة أولى لعرض إبداعاتهم ثم جمعت الصور وعرضتها على جمعيات ومنظمات ومؤسسات تسعى لتنمية المواهب وإيصال رسالة للجهات المعنية وبعض الشخصيات: «نريد تسليط الضوء عليهم وتقديم الدعم الكافى لهم لتطويرهم، لأنهم تعلموا بالفطرة ويحتاجون لتوجيههم للاستفادة منهم بعد ذلك فى النهوض بالقارة».

مئات من المواهب لأطفال فى المراحل التعليمية المختلفة بدأوا يعبِّرون عن أنفسهم بشكل تلقائى منتظرين الدعم والمساندة لتسويق منتجاتهم التى صمموها فى ظل الظروف الصعبة وسوء الأحوال المعيشية: «نريد جعل المنصة دولية وليس محلية أو إقليمية، فأبناء القارة ليسوا أقل من أى أطفال فى دولة أخرى فقط ينقصهم الدعم والتطوير من أنفسهم لحصاد ذلك بعد سنوات والاهتمام بهم أمر واجب للنهوض بالقارة فى المستقبل».

الأكثر قراءة

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

ريمديسيفير أصبح "تريند".. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا المحتمل

تتصدر العلاجات المحتملة لفيروس كورونا المستجد بين الحين والآخر قائمة التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل" نظرا لكونها تشغل بال الجميع، آخرها عقار ريمديسيفير
خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

حذر علماء من كوريا الجنوبية، من تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال فصل الصيف.
يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

يعالج الفيروس في 5 أيام.. روسيا تتوصل لعلاج جديد لكورونا

أعلنت الهيئة الروسية الداعمة ماليًا للدواء الأول المعتمد في روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد (RDIF)، أنه سيتم استخدامه بدءًا من الأسبوع المقبل في علاج المصابين
أطباء: اعزل نفسك لو فقدت "الشم والتذوق".. و"الصحة العالمية" تعلق

أطباء: اعزل نفسك لو فقدت "الشم والتذوق".. و"الصحة العالمية" تعلق

حالة من الذعر يعيشها كثير من المواطنين، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، وتحديداً مع انتشار أعراض خاصة بفقدان حاستى الشم والتذوق، حيث اتفق أطباء الأنف والأذن