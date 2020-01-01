"المظهر قبل الحماية".. أخطاء المصريين في ارتداء الكمامات لا تنتهي

03:42 م | الإثنين 01 يونيو 2020
أخطاء ارتداء الكمامات

أخطاء ارتداء الكمامات

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

ثاني يوم تعايش مع فيروس كورونا: التزام بـ"الكمامة".. وحملات لتطبيق الغرامة على المخالفين

ثاني يوم تعايش مع فيروس كورونا: التزام بـ"الكمامة".. وحملات لتطبيق الغرامة على المخالفين

آخرهم جورج ويا.. مشاهير قدموا أغنيات ضد فيروس كورونا

آخرهم جورج ويا.. مشاهير قدموا أغنيات ضد فيروس كورونا

صور.. 5 روبوتات ساعدت البشر في مواجهة أخطار فيروس كورونا

صور.. 5 روبوتات ساعدت البشر في مواجهة أخطار فيروس كورونا

طبيب بارز: فيروس كورونا يفقد قوته وأصبح أقل فتكا

طبيب بارز: فيروس كورونا يفقد قوته وأصبح أقل فتكا

التزام بالشوارع والمواصلات، ظهر واضحا منذ السبت الماضي، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، والتي تشمل إلزام العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات.

نفذ المصريون قرار رئيس الوزراء والتزموا به، من ارتداء الكمامة، ولكن مصحوبة ببعض الأخطاء،  في التعامل معها من لبسها "مبلولة" أوخلعها عند التحدث ثم ارتدائها مرة أخرى، وغيرها من الأخطاء التي تشير إلى التزام الناس بالقانون ولكن دون وعي يجعل لا جدوى من ارتدائها، كأننا لم نتخذ من الكمامة سوى المظهر فقط دون الحماية.

وذكر الدكتور أحمد رمزي، طبيب الفيروسات والأوبئة، بعض الأخطاء الشائعة عند ارتداء الكمامة ونصح المصريين في حديثه لـ "الوطن"، بتجنب تكرار ذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للعدوى من شخص مصاب دون أن يدروا، ومنها:

استخدام كمامة ممزقة أو رطبة.

وضع الكمامة على فمك أو أنفك دون إحكام، أو ارتداء كمامة فضفاضة وواسعة لا تمنع مرور الرزاز أو الهواء.

ترك ذقنك مكشوفة.

 التأخر في ارتداء الكمامة، فإذا كنت ذاهباً للخارج ينبغي أن ترتديها قبل خروجك.

خلع الكمامة مبكراً قبل أن تصل إلى مكان تستطيع التخلص منها فيه.

 تلويث الكمامة بلمسها فالأفضل أن تضعها بإحكام ولا تلمسها ثانية إلا عند خلعها.

وضع الكمامة على حبل الغسيل إذا كنت تنوي إعادة استخدامها، لأن ذلك سيعرضها للتلوث، وإنما عليك تخزينها في كيس بلاستيكي نظيف تماماً.

 عدم نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

الأكثر قراءة

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

أخطر من كورونا.. باحث يحذر من وباء جديد قد يقضي على نصف سكان العالم

حذر باحث من اقتراب نهاية العالم بسبب فيروس ناتج من مزارع الدجاج، والذي يمكن أن يتفوق على ضحايا فيروس كورونا المستجد و يقتل نصف سكان العالم.
أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

يعد تحضير الشاي أمر يتطلب الاهتمام والمهارة، وأحيانًا التدريب
باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

باحثون صينيون يؤكدون توفر لقاح نسبة فعاليته 99% لمرضى فيروس كورونا

يحاول العلماء حاليا بجميع أنحاء العالم مسابقة الزمن من أجل التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي أصبح عدد مصابيه رسميا 6 ملايين شخص.
نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

نصائح متعافية من كورونا: مشروبات دافئة وتنفيذ تعليمات الطبيب

قالت رشا علي متعافية من فيروس كورونا، إن والدتها أصيبت في البداية بفيروس كورونا وبعد ذلك أنتقل لها بعد إصابة والدتها بيومين، "كان عندنا إيمان بربنا أن هنتعافي و
علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

علماء: غالبية وفيات كورونا لن تكون بسبب الإصابة بالفيروس

قال علماء أن الغالبية العظمى من وفيات فيروس كورونا المستجد، لن تكون ناتجة عن الإصابة به، بل ستنتج عن الآثار الجانبية السلبية التي تركها على الأنظمة الصحية