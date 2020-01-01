"المظهر قبل الحماية".. أخطاء المصريين في ارتداء الكمامات لا تنتهي

التزام بالشوارع والمواصلات، ظهر واضحا منذ السبت الماضي، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، والتي تشمل إلزام العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات.

نفذ المصريون قرار رئيس الوزراء والتزموا به، من ارتداء الكمامة، ولكن مصحوبة ببعض الأخطاء، في التعامل معها من لبسها "مبلولة" أوخلعها عند التحدث ثم ارتدائها مرة أخرى، وغيرها من الأخطاء التي تشير إلى التزام الناس بالقانون ولكن دون وعي يجعل لا جدوى من ارتدائها، كأننا لم نتخذ من الكمامة سوى المظهر فقط دون الحماية.

وذكر الدكتور أحمد رمزي، طبيب الفيروسات والأوبئة، بعض الأخطاء الشائعة عند ارتداء الكمامة ونصح المصريين في حديثه لـ "الوطن"، بتجنب تكرار ذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للعدوى من شخص مصاب دون أن يدروا، ومنها:

استخدام كمامة ممزقة أو رطبة.

وضع الكمامة على فمك أو أنفك دون إحكام، أو ارتداء كمامة فضفاضة وواسعة لا تمنع مرور الرزاز أو الهواء.

ترك ذقنك مكشوفة.

التأخر في ارتداء الكمامة، فإذا كنت ذاهباً للخارج ينبغي أن ترتديها قبل خروجك.

خلع الكمامة مبكراً قبل أن تصل إلى مكان تستطيع التخلص منها فيه.

تلويث الكمامة بلمسها فالأفضل أن تضعها بإحكام ولا تلمسها ثانية إلا عند خلعها.

وضع الكمامة على حبل الغسيل إذا كنت تنوي إعادة استخدامها، لأن ذلك سيعرضها للتلوث، وإنما عليك تخزينها في كيس بلاستيكي نظيف تماماً.

عدم نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.