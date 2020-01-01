صيدلي يصمم بورتريه للراحل حسن حسني من أسماء أعماله

06:56 م | السبت 30 مايو 2020
البورتريه المصمم

البورتريه المصمم

كتب: منة الصياد

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رحيل الفنان القدير حسن حسني، صباح اليوم، كان له تأثيرًا كبيرًا في نفوس محبيه وعشاقه بالوطن العربي، وهو ما أثر بشكل بالغ على "محمود" الذي قرر التعبير عن حزنه بشكل خاص، من خلال بورتريه مصمم من بأسماء أعمال الفنان الراحل.

محمود يوسف، صيدلي، يمتلك موهبة الرسم منذ نعومة أظافره، على الرغم من بعدها الكبير عن طبيعة عمله بالمجال الطبي، إلا أنه يهواها من مراحل الطفولة وحتى الوقت الحالي.

منذ عام تقريبًا، اتجه الطبيب الصيدلي إلى الرسم بتقنية "الديجيتال"، الذي حبه بشكل خاص.

"حبي للرسم بدأ من المرحلة الابتدائية، وكنت بحضر حصة الرسم اللي كانوا زمايلي بيهربوا منها عشان يلعبوا كورة، وفضلت أرسم لحد الجامعة، وانقطعت فترة، وبعدين رجعت تاني مع ظهور السوشيال ميديا، وكنت بحاول أرسم الأحداث المهمة وأركز على اهتمامات الناس".. وفقا لتصريحات "محمود" لـ"الوطن".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، فور سماع الصيدلي لخبر وفاة الفنان حسن حسني، شعر بالحزن الشديد نظرًا لكونه أحد متابعيه ومحبيه: "عرفت الخبر بعد الفجر، وحسيت بحالة حزن شديدة، وقمت في وسط النوم وبدأت أصمم في البوتريه".

استخدم محمود نوع قديم من الرسم وهو الرسم بالكلمات، فبدأ في البحث عن أبرز أعمال الفنان الراحل، ليستخدمها في البورتريه المصمم "استغرقت 10 دقايق عشان أجمع أشهر أعماله، وقعدت حوالي 15 دقيقة لحد ما انتهيت من التصميم".

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