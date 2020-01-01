"دفن حيا بدم بارد".. رضيع ينجو من الموت بأعجوبة

يبدو أن حياته لم يكتب لها الانتهاء، حيث نجا رضيع هندي من الموت بأعجوبة، بعدما جرى دفنه، وهو على قيد الحياة، لكن حظه قاد إليه أهالي إحدى القرى، الذين تمكنوا من إنقاذه.

ولاحظ أهالي القرية الهندية، بروز رجل الرضيع من الأرض، وسمع الأهالي أنين الرضيع، بشكل خافت، في البداية، فهرعوا إلى إخراجه من التراب، حين كانوا يحفرون لأجل تشييد بيت في بلدة بشمالي الهند، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الرضيع الهندي، ابتلع كمية من التراب، وكاد أن يفارق الحياة، لولا إنقاذه في بشكل سريع.

وتم نقل الرضيع إلى المستشفى، وقال الطاقم الطبي المشرف على علاجه إنه في حالة صحية مستقرة، لكنه سيبقى تحت الإشراف.

ولم يُعرف سبب الإقدام على دفن الرضيع وهو ما يزال حيا، كما لم تتبين بعد المدة التي قضاها الصغير تحت التراب، وهو ما حالت الشرطة معرفته بفتح تحقيق لأجل معرفة الجاني الذي أقدم على دفن الرضيع حيا بدم بارد.

وتبنت امرأة في القرية، الرضيع والعناية به حينما سيغادر المستشفى، في وقت لاحق.