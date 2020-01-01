عمره يومان.. وفاة أصغر طفل رضيع في إفريقيا بسبب كورونا

08:36 م | الخميس 21 مايو 2020
طفل رضيع

طفل رضيع

كتب: وكالات

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توفى أصغر طفل رضيع في قارة أفريقيا، بسبب إصابته بفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم، وهي حالة قال عنها الخبراء إنها شديدة الندرة. 

وذكر وزير الصحة في دولة جنوب أفريقيا، زويلي مكهايز، أن طفلا رضيعا عمره يومان مات بسبب إصابته بالفيروس التاجي المستجد كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في تفاصيل الحالة أن الطفل الرضيع ولد في موعد سابق لأوانه، وأمه كانت مصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا، وهو عانى من مشاكل في الرئتين.

وشدد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، اليوم الخميس، على أن هذه هي أول حالة وفاة من نوعها في القارة السمراء.

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا تفرض منذ مارس الماضي، قيوداً صارمة على الخروج من المنازل، لمكافحة كورونا، ما تسبب في وضع حياة الملايين من هناك في مأزق، وخصوصا من يعملون بشكل غير منتظم أو ليس لديهم عمل، حيث تفاقم وضع الفقر والأمن الغذائي على نحو مأساوي.

وأعلنت جنوب أفريقيا حتى الآن، أنه لديها أكثر من 18 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد كورونا، كما وصل عدد الوفيات بالمرض إلى 339 حالة.

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