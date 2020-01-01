"جوجل" و"آبل" يطلقان تطبيقا جديدا لتتبع المصابين بكورونا

في ظل محاولات دول العالم للتصدي ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت كل من شركتي "آبل" و"جوجل"، مؤخرًا، تطبيق "كوفيد-19"، وذلك لإخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم.

وأوضحت الشركات، أن التطبيق الجديد يعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية، حيث يمكنه العمل على هواتف "آبل" و"أندرويد"، لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية، ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا أم لا.

التطبيق الجديد الذي حمل اسم الفيروس، تم توفيره داخل 22 دولة حول العالم، وعدد من ولايات أمريكا، وفقًا لموقع market watch الأمريكي.

وشددت الشركتان العالميتان، على أن بيانات الأشخاص المصابين بكورونا ستكون في غاية السرية، حيث أنه سيتم حماية هوية مستخدمي التطبيق من خلال التشفير وإشارات التعريف المجهولة التي تتغير بشكل متكرر، كما أنه سيُخبر صاحبه ما إذا كان حوله مصابين بالمرض أم لا.

ويذكر أن العديد من حكومات الدول حاولت دون طرح تطبيقات للهواتف خاصة بمكافحة انتشار جائحة COVID-19، لكنها أتت دون جدوى، حيث واجهت العديد من هذه التطبيقات مشاكل فنية على هواتف Apple و Android ولم يتم اعتمادها رسميًا على نطاق واسع.