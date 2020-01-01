فيديو.. معمرة أمريكية تحتفل بهزيمتها لكورونا بشرب البيرة

احتفلت جيني ستيجنا معمرة أمريكية تبلغ من العمر 103 أعوام بهزيمتها لـفيروس كورونا المستجد، عن طريق شربها بيرة مثلجة.

وظهرت جيني من ولاية ماساتشوستس في فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتشف البيرة من على سرير المرض، احتفالا بشفائها من فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وعلق حفيدها ديف ستيجنا، قائلا: إن جدته أسطورية بطرق عديدة ومختلفة، وتتمتع برأيها الخاص ولا تضع أي عائق أمامها.

وخلال فترة مرضها فقدت شهيتها للطعام، وكانت مسألة شعورها بالجفاف تحديا بالنسبة لها، بحسب حفيدها وهي تسير على كرسي مدولب وشبه ضريرة، لكنها مازالت تتمتع بعقل واع وحاد".

واستمر صراع جيني التي تعيش في مركز لرعاية كبار السن، 20 يوما، وتعتبر أول شخص من أفراده يصاب بمرض "كوفيد-19"، وكذلك أول شخص يهزمه.

ويقول زوج حفيدتها: "كانت جيني راضية بقدرها والذهاب إلى الجنة عند تدهور حالتها الصحية لفترة من الوقت، لكن بسبب إصرارها ورفضها لما تمر به تغلبت على المرض.

وبعد صدور تقرير رسمي بخلو جيني ستيجنا من "كورونا"، في 13 مايو الجاري، قامت ممرضة بشراء مجموعة من 6 علب صفيح بيرة لمناسبة شفائها.

وكانت في الماضي لاعبة "بنغو"، وعملت في الثمانينيات من عمرها، وقبل معركتها مع فيروس "كورونا" المستجد كانت تسأل حفيدها لماذا لا تزال على قيد الحياة.