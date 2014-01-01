أسود تهاجم موظفة حديقة الحيوانات بأستراليا

07:55 م | الجمعة 29 مايو 2020
أسود

أسود

كتب: وكالات

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في واقعة مؤلمة، هاجم أسدان موظفة في حديقة الحيوانات الأسترالية Shoalhaven في مدينة ناورا، وتم إدخال المرأة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وحدثت الواقعة أثناء قيام المرأة صاحبة الـ35 عامًا، بتنظيف أقفاص الحيوانات، حيث قام الأسدان بالانقضاض عليها، قبل أن يعثر عليها فريق الإسعاف ملقاة على الأرض فاقدة للوعي، مع وجود إصابات خطيرة في الرأس والرقبة.

وتمكن الأطباء من جعل حالة الضحية مستقرة، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات سيدني بمروحية، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن قناة ABC التلفزيونية الأسترالية.

كانت حديقة الحيوانات قد أغلقت أبوابها أمام الزوار منذ 25 مارس، بسبب الإجراءات التقييدية التي فرضت لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لموظفي حديقة الحيوان مع الحيوانات المفترسة، حيث أنه في عام 2014، جر التمساح، الذي يبلغ طوله 3.7 متر الملقب بجون، إلى بركته حارسًا كان يحاول جذب الزواحف بقطعة من اللحم، حينها تمكن الحارس من الخروج بعد إصابته بجروح خفيفة في اليدين.

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