بينها هروب أسد وأشعة تضرب الأرض.. أبرز شائعات الأسبوع

انتشرت خلال الأسبوع المنصرم، شائعات عديدة، أثارت الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، ترصد "الوطن" أبرزها خلال هذا التقرير.

أشعة كونية تضرب الأرض

الأولى كانت تدور حول أشعة كونية، قالوا إنها ستضرب الأرض، مع تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من هواتفهم، ونفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ما تردد وصول أشعة كونية إلى الأرض، تؤثر على الهواتف، موضحا أنه لم يجر رصد أي انبعاثات كونية غير طبيعية.

هروب أسد من سيرك الحلو

أما الشائعة الثانية، فكانت تتعلق بهروب أسد من سيرك الحلو الموجود بجوار نادي الشمس، نفت فاتن الحلو، مروضة الأسود العالمية ومدير سيرك "الحلو"، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها مجرد شائعات.

شمس ثانية تظهر في السماء

الشائعة الثالثة، هي ظهور شمس ثانية في السماء، وبعد البحث ظهر أنها ظاهرة فريدة للغاية أثارت اهتمام الكثيرون من الأشخاص، بعد أن شهدتها سماء دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إذ ارتفع ضوء ساطع للغاية في السماء خلال وقت الغروب، وتستمر تلك الظاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.