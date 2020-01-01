بينها هروب أسد وأشعة تضرب الأرض.. أبرز شائعات الأسبوع

07:17 ص | السبت 14 مارس 2020
محاسن الحلو

محاسن الحلو

كتب: رامي مصطفى

أخبار متعلقة

بعد أنباء هروب أسد.. فاتن الحلو لـ"الوطن": السيرك إجازة بسبب الأمطار

بعد أنباء هروب أسد.. فاتن الحلو لـ"الوطن": السيرك إجازة بسبب الأمطار

"البحوث الفلكية": لا صحة لوجود أشعة كونية تضرب الأرض

"البحوث الفلكية": لا صحة لوجود أشعة كونية تضرب الأرض

مصدر أمني بالقاهرة: لم ترد بلاغات عن هروب أسد "الحلو" من السيرك

مصدر أمني بالقاهرة: لم ترد بلاغات عن هروب أسد "الحلو" من السيرك

أثاروا حيرة العلماء.. تعرف على أخطر 5 ظواهر كونية

أثاروا حيرة العلماء.. تعرف على أخطر 5 ظواهر كونية

انتشرت خلال الأسبوع المنصرم، شائعات عديدة، أثارت الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، ترصد "الوطن" أبرزها خلال هذا التقرير. 

أشعة كونية تضرب الأرض 

الأولى كانت تدور حول أشعة كونية، قالوا إنها ستضرب الأرض، مع تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من هواتفهم، ونفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ما تردد  وصول أشعة كونية إلى الأرض، تؤثر على الهواتف، موضحا أنه لم يجر رصد أي انبعاثات كونية غير طبيعية.

هروب أسد من سيرك الحلو  

أما الشائعة الثانية، فكانت تتعلق بهروب أسد من سيرك الحلو الموجود بجوار نادي الشمس، نفت فاتن الحلو، مروضة الأسود العالمية ومدير سيرك "الحلو"، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها مجرد شائعات.

شمس ثانية تظهر في السماء 

الشائعة الثالثة، هي ظهور شمس ثانية في السماء، وبعد البحث ظهر أنها ظاهرة فريدة للغاية أثارت اهتمام الكثيرون من الأشخاص، بعد أن شهدتها سماء دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إذ ارتفع ضوء ساطع للغاية في السماء خلال وقت الغروب، وتستمر تلك الظاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

الأكثر قراءة

ثمن الشهامة.. تعطل سيارة شريف بعد إنقاذه العشرات وتكلفة إصلاحها 90 ألفا

ثمن الشهامة.. تعطل سيارة شريف بعد إنقاذه العشرات وتكلفة إصلاحها 90 ألفا

ساعات طويلة أمضاها شريف خيري وفريقه من ملاك سيارات الجيب "4X4" تحت الأمطار لإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار في مناطق التجمع.
هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

هل يتسبب الطقس السيئ اليوم في خروج الثعابين والعقارب من جحورها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السيئ، حيث أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية
غروب شمس ثانية.. ظاهرة فلكية نادرة تثير الجدل

غروب شمس ثانية.. ظاهرة فلكية نادرة تثير الجدل

ضوء غريب كأنه غروب شمس ثانية، ظاهرة فريدة للغاية أثارت اهتمام الكثيرون من الأشخاص اليوم الخميس، بعد أن شهدت سماء دولتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ظاهر
بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

بعد السيول والأمطار.. موعد تحسن الطقس في مصر

موجة من الطقس السيئ ضربت محافظات الجمهورية، منذ مساء الأربعاء، ومستمرة حتى غدا السبت، رغم أن هناك أيام معدودة تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء،
حكم التخلف عن تأدية صلاة الجمعة بسبب الأمطار والطقس السيئ

حكم التخلف عن تأدية صلاة الجمعة بسبب الأمطار والطقس السيئ

أمطار غزيرة وعاصفة ترابية وبرق ورعد، موجة سيئة من الطقس لم نشهد مثلها من قبل منذ سنوات عديدة، تمر بها البلاد حاليا وتسبب في التزام المواطنين بيوتهم وعدم القدرة