شرب المياه وممارسة اليوجا.. نصائح تعزز الصحة البدنية ولياقة الفرد

يساعد اتباع خطوات ونصائح التغذية الجيدة الشخص، على الحفاظ على لياقته البدنية وتعزيز طاقته والصحة العامة للجسد.

وحسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "تايمز ناو نيوز"، أن اختيار نمط الحياة الذكي والصحي، يؤدي إلى تقليل نسب الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

وللحفاظ على اللياقة البدنية للجسم، وتجنب اكتساب دهون لمنطقة البطن، فيما يلي 5 نصائح يمكن القيام بها يوميًا، لتحقيق فقدان للوزن الزائد:

التغذية الجيدة

اتباع نظام صحي وغذائي جيد ومتوازن، للمساعدة على إنقاص الوزن، وتجنب التعرض لمشاكل صحية عديدة، حيث ينصح بتناول الأطعمة الطازجة، والحبوب الكاملة والبقوليات، وذلك لتمكن الجسم من الحصول على المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية.

الترطيب المناسب

تناول كميات كبيرة من المياه يوميًا، حيث يساهم ذلك في جعل الجسم رطبًا، علاوة على فقدان الوزن، وتعزيز صحة القلب.

الانتظام في التمرين

يفضل أيضًا المواظبة على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة بشكل يومي، وخمسة أيام خلال الأسبوع.

الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة

يجب تجنب تناول المشروبات والأطعمة الغنية بالسكر والدهون، كما ينبغي تقليل كميات الملح، للحماية من الإصابة بمرض السكري وأمراض الضغط والقلب.

التحكم في الإجهاد

تساعد ممارسة اليوجا على التحكم في إجهاد الجسم، حيث يجب تخصيص عدة دقائق يومية لتحقيق الراحة والاسترخاء للجسد.