"عارض مشترك".."الصحة العالمية": كورونا يعيق مكافحة الملاريا في أفريقيا

12:42 م | الخميس 28 مايو 2020
فيروس كورونا والملاريا

فيروس كورونا والملاريا

كتب: أ ش أ

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أثارت منظمة الصحة العالمية، المخاوف من أن يؤدي فيروس كورونا المستجد، إلى إعاقة جهود مكافحة وباء الملاريا في القارة الأفريقية.

وقال الدكتور أكباكا كالو، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية لمكافحة الملاريا: "ينبغي لأي شخص يعاني من الحمى، السعي للحصول على الرعاية الطبية"، مضيفًا أن "بعض المرضى يخشون من السعي للحصول على العلاج خلال جائحة فيروس كورونا، لكن الحمى هي أيضًا أحد أعراض الملاريا".

وتابع أن "الملاريا مرض خطير للغاية، وشائع جدًا، ويفضي إلى الوفاة، ولذلك يتعين الحصول على العلاج في حالة الإصابة بالحمى"، مشيرًا إلى أن "الأدوية فعالة لعلاج الملاريا".

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