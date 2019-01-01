440 مصابا تحت التجربة.. دواء الملاريا يدخل اختبارا جديدا لعلاج كورونا

أعلنت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، أنها حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تجربة عشوائية على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في علاج مرضى "كوفيد 19"، بحسب "سكاي نيوز".

هيدروكسي كلوروكين يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا

وحصل دواء "هيدروكسي كلوروكوين" الذي يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، على ترخيص بالاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء هذا الشهر كعلاج غير معتمد لفيروس كورونا، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي على نجاحه، كما أنه ليس هناك حاليا أدوية معتمدة لعلاج مرض فيروس كورونا المستجد.

ومن المقررأن تستعين الشركة الألمانية بنحو 440 مريضا في المرحلة الثالثة من التجربة في غضون أسابيع في أكثر من 12 موقعا أمريكيا.

وزاد استعمال الدواء، الذي يستخدم أيضا لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، بعد أن روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يخشى البعض من أن دعم الإدارة لعلاج لم تتأكد فاعليته لكوفيد 19 أدى إلى اختصار إجراءات المراجعة والرقابة، التي تجريها إدارة الغذاء والدواء.

وقال جون تساي، كبير مسؤولي تطوير الأدوية في نوفارتيس، أنه يدرك أهمية الإجابة على السؤال العلمي حول ما إذا كان هيدروكسي كلوروكين مفيدا للمرضى الذين يعانون من كوفيد 19، ولذلك تحركوا بسرعة للرد على هذا السؤال من خلال تجربة عشوائية.

وتقوم شركات مثل نوفارتيس وروش وجيلياد ساينسيز باختبار أدوية قديمة تم تطويرها لعلاج أمراض أخرى بحثا عن مؤشرات على إمكانية استخدامها لمعالجة فيروس كورونا. ووسعت جيلياد تجربة على استخدام عقارها ريمديسيفير الذي يستخدم أساسا لعلاج فيروس إيبولا.