بسبب الطقس.. تأجيل إطلاق أول رحلة فضاء مأهولة من أمريكا منذ سنوات

تسبب الطقس السيئ في تأجيل إطلاق كبسولة من فلوريدا، تنقل رائدي فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية، من تنفيذ شركة "سبيس إكس"، المُصنعة للصواريخ، أمس الأربعاء.

وتعتبر المهمة التي تطلقها الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، هي أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا" من أراض أمريكية، منذ 9 سنوات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

واضطرت الشركة الأمريكية، إلى إقاف العد التنازلي لإطلاق الصاروخ "فالكون 9"، المقرر إرساله، قبل أقل من 17 دقيقة على الموعد المقرر.

وكان من المقرر، أن ينطلق الصاروخ من مركز "كنيدي" للفضاء حاملا كبسولة الفضاء "كرو دراجون" المصممة حديثا، وبها الرائدان دوج هيرلي وبوب بينكين، في رحلة تستغرق 19 ساعة، إلى محطة الفضاء الدولية.

ووضع المتخصصون، موعدا بديلا لإعادة إطلاق الصاروخ خلال لفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون بعد ظهر يوم السبت.