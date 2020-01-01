4 أعراض جلدية تنذر بإصابتك بكورونا.. تعرف عليها

04:46 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
أمراض جلدية تنذر بإصابتك بكورونا

أمراض جلدية تنذر بإصابتك بكورونا

كتب: حسن شحاته

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كشفت مجلة فرويندين الألمانية، عن ظهور أعراض جلدية تنذر بـ"كورونا"، وهذه الأعراض الجلدية تتمثل في الاحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد، وذلك وفقا لنتائج فحوصات أجراها أطباء إسبان.

ولذلك يوضح الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة المنيا، من خلال حديثه لـ"الوطن"، حقيقة ظهور الأعراض الجلدية التي تنذر باحتمالية إصابة الشخص بكورونا.

وقال الفكهاني، إن هناك العديد من الأعراض الجلدية التي قد تنبئ باحتمالية إصابة الشخص بكورونا، وهي:

- الطفح الجلدي، وهو عبارة عن بقع صغيرة في الجلد تظهر في الجسم كله. 

- حكة واحمرار الجلد.

- أرتكاريا وحساسية، وهي بقع الارتكاريا التي تظهر على الجلد، والإحساس بالحرقان في الجلد والحاجة إلى الهرش.

- كما ظهر على الأطفال عرض جلدي جديد، وهو متلازمة كاواساكي، حيث اتضح أنها تزيد جدًا مع الأطفال في حالة إصابتهم بكورونا.

وعن ظهور البثور (الحبوب) في مختلف مناطق الجسم، نفى أستاذ الأمراض الجلدية، أن تكون من ضمن الأعراض التي تشير للإصابة بكورونا.

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