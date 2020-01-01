عوامل تحدد شدة الإصابة بفيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا، كشفت دراسة بريطانية حديثة أجرتها المجلة الطبية البريطانية على نحو 20 ألف مصاب بفيروس كورونا في 208 مستشفيات بالمملكة المتحدة، 4 عوامل تلعب دورا رئيسيا في مدى خطورة الأعراض التي يصاب بها مرضى "كوفيد 19" وتحدد ما إذا كانت أعراض فيروس كورونا "خفيفة أو متوسطة".

دراسة تحدد عوامل شدة الاصابة بكورونا

وأوضحت الدراسة التي استمرت على مدار شهرين ونصف الشهر، أن 4 عوامل تحدد ما إذا كان المصاب بالفيروس سيكون في حالة خطرة أم لا، بحسب "سكاي نيوز".

وتشمل تلك العوامل: الجنس والعمر، والوزن، والأمراض المزمنة لدى الشخص.

وتبين أن متوسط أعمار المصابين الذين دخلوا المستشفيات بسبب الفيروس كان 73 عاما، وبلغ نسبة الرجال 60 بالمئة من المصابين.

وشكلت الغالبية العظمى من المرضى الذين عانوا من أعراض حادة للفيروس التاجي، مصابون أيضا بأمراض مزمنة، وكانت أمراض القلب الأكثر شيوعا.

شملت الأمراض المزمنة التي تزيد من خطر فيروس كورونا، السكري وأمراض الكلى.

وخلصت الدراسة إلى أن "الكبر في العمر، والجنس الذكري، والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة غير الربو وأمراض الكبد، والسمنة، ترتبط بارتفاع معدل الوفيات في المستشفى بسبب كوفيد-19".

وهناك 5 أعراض هي الأكثر شيوعا بين المصابين الذين ذهبوا إلى المستشفيات، هي السعال والحمى وضيق التنفس والتعب والتشوش.