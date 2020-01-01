يساعد في الشفاء من كورونا.. لاصقة إلكترونية لقياس مستويات فيتامين "ج"

03:47 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
لاصقة جلدية

لاصقة جلدية

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

"تعتمد على عرقك".. لاصقة جلدية جديدة لشحن "المحمول"

"تعتمد على عرقك".. لاصقة جلدية جديدة لشحن "المحمول"

"حماية شاملة".. تعرف على فوائد فيتامين "ج" وعنصر الزنك

"حماية شاملة".. تعرف على فوائد فيتامين "ج" وعنصر الزنك

تناول فيتامين "ج" يساعد في حماية البشرة من التلوث

تناول فيتامين "ج" يساعد في حماية البشرة من التلوث

دراسة: فيتامين "ج" يقي من تعفن الدم

دراسة: فيتامين "ج" يقي من تعفن الدم

يدعم فيتامين "ج" جهاز المناعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في التئام الجروح، وقد يساهم أيضًا في التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لذا كيف تعرف إذا كنت تحصل على ما يكفي منه؟.

فريق من الباحثين طوّر لاصقة جلدية إلكترونية قابلة للارتداء مزودة بمستشعر لتحليل مستويات العرق لمعرفة مستويات فيتامين "ج".

يأخذ جهاز النموذج الأول، الذي طوره العلماء في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، شكل رقعة رقيقة ومرنة ومطاطية تلتصق مؤقتًا ببشرة المستخدم، يحتوي على أقطاب كهربائية مرنة، والتي بدورها تحتوي على إنزيم يعرف باسم "أوكسيديز الأسكوربات"، وبمجرد وضعه يتسبب التصحيح في تعرق الجلد الأساسي، في حالة وجود أي فيتامين "ج" في العرق، فإن أوكسيد الأسكوربات سيحوله إلى حمض ديهيدروسكروبيك، لا تستهلك هذه العملية الأكسجين فحسب، بل تولد أيضًا تيارًا كهربائيًا.

ووفقًا لقياس المستشعر، تختلف قوة هذا التيار وفقًا لمستويات فيتامين "ج" في العرق، والتي تتوافق مع تلك الموجودة في مجرى الدم بمجرد توصيله بلوحة دوائر صغيرة، ينقل النموذج الحالي لاسلكيًا تلك البيانات لمزيد من التحلي على مدار ساعتين، كانت رقعة المستشعر قادرة على تتبع مستويات فيتامين "ج" المتغيرة بدقة في أربعة أشخاص تم اختبارهم والذين تناولوا مكملات فيتامين "سي" وعصائر الفاكهة الغنية بفيتامين سي.

كما كانت فعالة في الكشف عن الفيتامين في الدموع واللعاب، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يتم تكييف التكنولوجيا لاستشعار مركبات إضافية. من جهتها، قالت "جوليان سيمبيوناتو" أستاذة بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو: "يمكن للمستخدم تتبع ليس فقط فيتامين (ج)، ولكن المغذيات الأخرى رقعة متعددة الفيتامينات، إذا صح التعبير هذا مجال سيستمر في النمو بسرعة".

الأكثر قراءة

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

طرق للتخلص من الصراصير في المنزل منها زيت النعناع واليمون وورق الغار
3 أمور تساعد على تحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة

3 أمور تساعد على تحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة

من أهم سمات الحياة الصحية التي يريدها الجميع هي الوجبات المتوازنة، وإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض الممارسات التي إذا التزمنا بها عقب تناول الوجبات تتحسن
باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتشار عدوى فيروس كورونا

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتشار عدوى فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة وجود فيروس كورونا التاجي المستجد "نشطا" في براز المرضى الذين ماتوا بسبب المرض، ما يشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق البراز وليس الرذاذ فقط
أعراض جديدة لفيروس كورونا: انخفاض حرارة وفقدان التذوق والشم

أعراض جديدة لفيروس كورونا: انخفاض حرارة وفقدان التذوق والشم

يواصل فيروس كورونا المستجد، وضع العلماء والأطباء في حيرة شديدة، بعدما ظهرت أعراض جديدة تمامًا على بعض مصابيه، تختلف عن الأعراض المتعارف عليها منذ ظهوره.
بعد عودته للمائدة المصرية في العيد.. ما هو أصل "الكشري"؟

بعد عودته للمائدة المصرية في العيد.. ما هو أصل "الكشري"؟

بعد غياب طوال شهر رمضان، تعود أكلة الكشري من جديد إلى المائدة المصرية في العيد، إذ اعتاد العديد من الأشخاص على تناولها في العيد بسبب غيابها طوال ففترة الصيام.