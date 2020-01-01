النبي أبطله.. اعتقاد خاطئ عن الزواج في شوال.. ما سبب التشاؤم منه؟

كانت للعرب في الجاهلية عادات واعتقادات كثيرة منها تشاؤمهم من شهر شوال، معتقدين أن من يتزوج في هذا الشهر لا ينجب.

سبب التشاؤم من شوال

وكانوا يقولون: "إن المرأة التي تتزوج في شوال تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها، كما أن سبب هذا التشاؤم من اسم شوال يعود لما رواه ابن سعد فِي طبقاته عن أبي عَاصِم النَّبِيل قَالَ: "إِنَّمَا كره الناس أن يدخلُوا النِّسَاء فِي شَوَّال لطاعون وَقَع في شَوَّال فِي الزمن الأول".

وحول هذا الاعتقاد أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن هذا الكلام وهذه الاعتقادات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فأبطل هذا التشاؤم، بل حبّب الزواج في شوال، فكان زواجه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شهر شوال حيث قالت رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال، وبنى بي في شوال؛ فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أحظى عنده مني؟!".

وأشار الأطرش، إلى أن هناك كتبا وأبوابًا حول استحباب الزواج في شهر شوال، فوضع الإمام الترمذي في سننه باب: "ما جاء في الأوقات التي يُستحب فيها النكاح"، والإمام النسائي سننه "النكاح باب: "التزويج في شوال".