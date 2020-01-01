هل يحدث جدل حول رؤية هلال شوال مثل العام الماضي؟.. البحوث الفلكية توضح

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك؛ إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 رمضان 1441هجريا، بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ميعاد عيد الفطر المبارك

وحال تعذر الدار شرعا من الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجريًا بالعين المجردة، ستعلن دار الإفتاء المصرية أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، أما حال رؤية الهلال يكون الجمعة آخر أيام شهر رمضان والسبت، أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

سر تخطي هلال شهر شوال سماء مصر العام الماضي

ومع اقتراب استطلاع هلال شهر شوال المقبل، يبادر في الأذهان حالة الجدل التي وقعت العام الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الأربعاء 5 يونيو الماضي، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما كان ينتظره المصريون الثلاثاء 4 يونيو الماضي، ليعلق الجميع "الهلال لم يمر من هنا"، خاصة أن الدول التي تحد مصر من الشرق والغرب استطاعت رؤيته معلنة عيدها قلبها بيوم.

وما جعل الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي هو ما نشرته وسائل إعلامية عدة نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه سيتم متابعة استطلاع ظهور الهلال من عدمه عقب صلاة العشاء؛ لتخرج دار الإفتاء المصرية، فورا معيدة التأكيد فيه على أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

والسبب آنذاك لعدم اتفاق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، أرجحته البحوث الفلكية أن اللجان المسؤولة عن استطلاع هلال شهر شوال لم ترصده بسبب الظروف الجوية، مثل انتشار السحب والغيوم والضباب والغبار بأماكن مختلفة ومتفرقة بالجمهورية.

هل يحدث جدل حول رؤية هلال شوال مثل العام الماضي؟

وحول إمكانية إثارة الجدل مرة أخرى هذا العام وعدم اتفاق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، أمر نفاه الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤكدا أن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأحد المقبل بمصر ومعظم الدول الإسلامية حتى التي بدأت الصيام بعد مصر بيوم.

وقال غريب، خلال حديثه مع "الوطن"، أن بنسبة 99% عيد الفطر سيكون الأحد المقبل 24 مايو، قائلا:" اقتران الهلال يحدث بعد غروب الشمس يوم الجمعة ويتعذر رؤيته بواسطة اللجان الشرعية مما يعني أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد هو أول أيام عيد الفطر".