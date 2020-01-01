شبيهة نيللي كريم: "هتاخدوني في الجزء الثاني من 100 وش؟"

شبه كبير بينهما، نفس العيون بلونها الجذاب، لتصدم راود مواقع التواصل الاجتماعي ويختلط عليهم الأمر في كونها الفنانة نيللي كريم، فمجرد أن ترى الشابة داليا العربي، تقول أنها نيللي بالحجاب.

وبمجرد أن نشرت داليا، منشور عبر أحد الجروبات معلقة "هينفع ياخدوني معاهم في الجزء الثاني من مسلسل ب100 وش، الذي عرض في السباق الرمضاني المنصرم من بطولة نيللي، لفتت الأنظار إليها وأصبحث حديث رواد السوشيال ميديا، وانهالت عليها التعليقات "مستحيل ما تكونيش هيا"، و"أنت شبهها أكتر منها"، "نيللي كريم بالحجاب"، "طلع عندك أخت توأم يانيللي ومخبية علينا".

شبيهة نيللي: "الناس عايزة تتصور معايا"

وعبرت داليا عن سعادتها بهذا الشبه الكبير بينها وبين نيللي التي تحبها كثيرا وتتابع أعمالها، ذاكرة الكثير من المواقف التي تعرضت لها بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة نيللي: "الناس بتبقى عايزة تتصور معايا، وأصحابي نسوا اسمي وبقوا بينادوا عليا نيللي، ومرة كنت في كيدز إريا، مع ابني، ولاقيت بنوتة جابت مامتها بتقولها أهي يا مامي طنط نيللي كريم، سلمي عليها وعاوزه أتصور معاها، قولتلها لأ مش أنا، قالت ليا لأ أنت نيللي كريم وبتضحكي عليا".

وقالت الفتاة العشرينية والتي تعمل طبيبة تحاليل، إنها تتلقى التعليقات بفرحة، "فيه تعليقات طريفة كتير وخلتني اقتنعت أنني أشبهها الآن".