بـ 100 وش واللعبة.. اتجاهات لتقديم أجزاء ثانية من دراما رمضان 2020

06:36 م | الجمعة 22 مايو 2020
مسلسل ليالينا 80

مسلسل ليالينا 80

كتب: رحاب عبدالراضي

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بعد تحقيقها نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضانى، يبحث صناع عدد من الأعمال الدرامية من الموسم الرمضاني الحالي، تقديم أجزاء ثانية منها.

مسلسل اللعبة

وقال بطل العمل "شيكو" فى تصريحات صحفية إنهم بصدد تقديم جزء ثان من المسلسل، خاصة أنهم تلقوا طلبات من متابعيهم وجمهور المسلسل لتقديم جزء جديد.

مسلسل "اللعبة" يعرض ضمن الموسم الرمضانى على قناة "mbc مصر"، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب.

مسلسل بـ100 وش

بعد تحقيق مسلسل بـ100 وش، نجاحا كبيرا في رمضان، قال عمرو الدالي مؤلف العمل لـ"الوطن"، إن خطة وجود جزء ثان من المسلسل مطروحة، خاصة أن أحداثه تستوعب ذلك، فى ظل النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وتجسد نيللى كريم في المسلسل شخصية فتاة من بولاق تدعى «سكر» تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء «كوافير» خاص بها وتكون فريقًا للنصب بصحبة «عمر» آسر ياسين ومعهما مجموعة من الأشخاص.

مسلسل ليالينا 80

حظى مسلسل ليالينا 80 الذى يعرض على قناة "cbc"، بمشاهدة كبيرة وردود فعل واسعة، خاصة مع ارتباط الجمهور بحالة النوستالجيا، التي أحدثها المسلسل الذي يتناول فترة الثمانينيات. 

وقال السيناريست أحمد عبدالفتاح، مؤلف العمل في تصريحات سابقة إنه يرغب في تقديم 3 أجزاء من المسلسل، بحيث يتعرض الجزءان الثاني والثالث لحياة المصريين في فترتي التسعينيات والسنوات الأولى من الألفية، على الترتيب.

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