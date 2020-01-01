بالأرقام.. زيادة استخدام المصريين للتطبيقات الإلكترونية في الحظر ورمضان

07:10 ص | الثلاثاء 26 مايو 2020
اتسخدام المصريون لمواقع التواصل

اتسخدام المصريون لمواقع التواصل

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

"حقهم علينا"..مجدي يساعد جيرانه من مصابي كورونا بتوصيل احتياجتهم مجانا

"حقهم علينا"..مجدي يساعد جيرانه من مصابي كورونا بتوصيل احتياجتهم مجانا

تامر حسني يكشف عن موقف كوميدي تعرض له في أثناء فترة الحظر

تامر حسني يكشف عن موقف كوميدي تعرض له في أثناء فترة الحظر

جريمة على الأونلاين.. ابن يقتل والده خلال اجتماع عبر تطبيق زووم

جريمة على الأونلاين.. ابن يقتل والده خلال اجتماع عبر تطبيق زووم

رجل يستمع لحكم إعدامه شنقا عبر "زووم"

رجل يستمع لحكم إعدامه شنقا عبر "زووم"

منذ بداية الحظر بسبب كورونا وتزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، ارتفعت نسب استخدام المصريين للإنترنت، واتجهوا للعديد من التطبيقات مثل "زووم" و"تيك توك"، والمواقع التعليمية التي ارتفعت إلى 395% منذ بدء الحظر.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير له، عن  الزيادة فى نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لتصل إلى 19% خلال شهر رمضان.

كما ارتفع نسب استخدام تطبيقات المحتوى الترفيهي، حيث شهدت تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي زيادة في الاستخدام وصلت إلى 292%، لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315% منذ بدء الحظر.

وتزامنا مع الحظر والعمل من المنزل في مختلف المصالح والهيئات، شهد تطبيق "زووم" المختص بالمكالمات عن بعد زيادة في الاستخدام بلغت 3456%.

ومع عرض المسلسلات اتجه متابعو دراما رمضان إلى استخدام تطبيق "تيليجرام"، الذي زاد بنسبة 1100% خلال شهر رمضان، وهو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

وزادت نسب استخدام تطبيق "شاهد" المختص بتقديم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، إلى 157%.

وأظهر تقرير تنظيم الاتصالات زيادة في استخدام تطبيقات الألعاب عبر الإنترنت بنسبة 75%.

وعلى عكس بداية الحظر الذي زادت فيه معدلات استخدام التطبيق زيادة غير مسبوقة، شهد تطبيق "تيك توك" زيادة ضعيفة في الاستخدام خلال شهر رمضان بمعدل 24%، فيما زادت معدلات استخدام يوتيوب بنسبة 115% في رمضان.

أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، فزاد استخدام تطبيق سناب شات خلال شهر رمضان بنسبة 67% في استخدام تطبيق "سناب شات" خلال شهر رمضان، و27% زيادة في استخدام واتساب، ونمو بنسبة 44% في استخدام فيسبوك، و12% زيادة في استخدام إنستجرام.

الأكثر قراءة

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتشار عدوى فيروس كورونا

باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتشار عدوى فيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة وجود فيروس كورونا التاجي المستجد "نشطا" في براز المرضى الذين ماتوا بسبب المرض، ما يشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق البراز وليس الرذاذ فقط
أعراض جديدة لفيروس كورونا: انخفاض حرارة وفقدان التذوق والشم

أعراض جديدة لفيروس كورونا: انخفاض حرارة وفقدان التذوق والشم

يواصل فيروس كورونا المستجد، وضع العلماء والأطباء في حيرة شديدة، بعدما ظهرت أعراض جديدة تمامًا على بعض مصابيه، تختلف عن الأعراض المتعارف عليها منذ ظهوره.
بعد عودته للمائدة المصرية في العيد.. ما هو أصل "الكشري"؟

بعد عودته للمائدة المصرية في العيد.. ما هو أصل "الكشري"؟

بعد غياب طوال شهر رمضان، تعود أكلة الكشري من جديد إلى المائدة المصرية في العيد، إذ اعتاد العديد من الأشخاص على تناولها في العيد بسبب غيابها طوال ففترة الصيام.
"خلطة العطار".. وصفة مدير حميات سوهاج لمواجهة كورونا

"خلطة العطار".. وصفة مدير حميات سوهاج لمواجهة كورونا

"نصف كيلو عسل نحلي، و100 جرام زيت حبة البركة، و100 جرام بابونج" هي وصفة خلطة تم تجربتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا
بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

بـ"الليمون".. طرق بسيطة للتخلص من الصراصير في المنزل

طرق للتخلص من الصراصير في المنزل منها زيت النعناع واليمون وورق الغار