بالأرقام.. زيادة استخدام المصريين للتطبيقات الإلكترونية في الحظر ورمضان

منذ بداية الحظر بسبب كورونا وتزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، ارتفعت نسب استخدام المصريين للإنترنت، واتجهوا للعديد من التطبيقات مثل "زووم" و"تيك توك"، والمواقع التعليمية التي ارتفعت إلى 395% منذ بدء الحظر.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير له، عن الزيادة فى نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لتصل إلى 19% خلال شهر رمضان.

كما ارتفع نسب استخدام تطبيقات المحتوى الترفيهي، حيث شهدت تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي زيادة في الاستخدام وصلت إلى 292%، لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315% منذ بدء الحظر.

وتزامنا مع الحظر والعمل من المنزل في مختلف المصالح والهيئات، شهد تطبيق "زووم" المختص بالمكالمات عن بعد زيادة في الاستخدام بلغت 3456%.

ومع عرض المسلسلات اتجه متابعو دراما رمضان إلى استخدام تطبيق "تيليجرام"، الذي زاد بنسبة 1100% خلال شهر رمضان، وهو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

وزادت نسب استخدام تطبيق "شاهد" المختص بتقديم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، إلى 157%.

وأظهر تقرير تنظيم الاتصالات زيادة في استخدام تطبيقات الألعاب عبر الإنترنت بنسبة 75%.

وعلى عكس بداية الحظر الذي زادت فيه معدلات استخدام التطبيق زيادة غير مسبوقة، شهد تطبيق "تيك توك" زيادة ضعيفة في الاستخدام خلال شهر رمضان بمعدل 24%، فيما زادت معدلات استخدام يوتيوب بنسبة 115% في رمضان.

أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، فزاد استخدام تطبيق سناب شات خلال شهر رمضان بنسبة 67% في استخدام تطبيق "سناب شات" خلال شهر رمضان، و27% زيادة في استخدام واتساب، ونمو بنسبة 44% في استخدام فيسبوك، و12% زيادة في استخدام إنستجرام.