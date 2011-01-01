رجل يستمع لحكم إعدامه شنقا عبر "زووم"

12:05 ص | الخميس 21 مايو 2020
زووم

زووم

كتب: (وكالات)

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في ظل حالة العزل العام لاحتواء فيروس كورونا المستجد، أصدر قاض في سنغافورة حكما بالإعدام شنقا على رجل عبر منصة زووم للاتصال عن طريق الفيديو، في واحدة من بين قضيتين اثنتين فقط صدرت فيهما أحكام الإعدام عن بعد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز". 

والرجل الذي أصدر بحقه الحكم، ماليزي، يُدعى بونيتان جيناسان، بالغ من العمر 37 عاما، وذلك بسبب تدبيره صفقة للهيروين عام 2011، حسبما أظهرت وثائق المحكمة؛ إذ  قال متحدث باسم المحكمة العليا في سنغافورة لرويترز: "من أجل سلامة كل المشاركين في المداولات، انعقدت الجلسة عبر الفيديو".

وأشار إلى القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، مضيفا هذه هي أول قضية جنائية يصدر فيها حكم بالإعدام عن بعد في سنغافورة.

ووجهت جماعات حقوقية انتقادات لاستخدام اتصالات الفيديو لإصدار أحكام الإعدام، بما في ذلك قضية في نيجيريا هذا الشهر، قالت جماعة (فير ترايلز) لمراقبة العدالة الجنائية إنها كانت أول قضية يصدر فيها حكم الإعدام عن بعد، فيما أوضح بيتر فرناندو، محامي جيناسان، إنه لا يعترض على صدور الحكم على موكله عبر منصة زووم، وأن صوت القاضي كان واضحا، لكن موكله يفكر في الاستئناف ضد الحكم.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا: "استخدام سنغافورة لعقوبة الإعدام أمر قاس وغير إنساني بطبيعته، واستخدام تكنولوجيا الاتصال عن بعد مثل زووم للحكم على إنسان بالإعدام يزيد الأمر سوءا".

وتأجلت جلسات قضائية كثيرة في سنغافورة أثناء فترة العزل العام التي بدأت في أوائل أبريل، ومن المقرر أن تستمر حتى أول يونيو، لكن القضايا التي اعتُبرت ضرورية عُقدت جلساتها عن بعد.

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