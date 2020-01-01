"ماتجوعش نفسك".. كيف تتخلص من آثار حلويات رمضان وكحك العيد؟

08:10 م | الإثنين 25 مايو 2020
حلويات العيد

حلويات العيد

كتب: رحاب عبدالراضي

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من رمضان للعيد، لا يتوقف الناس عن تناول الحلويات وما أن ينتهي الشهر الكريم، يبدأ موسم الكحك والبسكوت، ليتزايد تناول الحلوى، التي تضر الجسم عند الإفراط في تناولها، كما تسبب زيادة في الوزن.

وللتخلص من آثار حلويات رمضان، وتجنب أضرار كحك العيد، وعدم زيادة الوزن جراء تناوله، قدمت الدكتورة شيري أنسي أخصائية التغذية بعض النصائح جراء هذا الأمر.

كيف تحافظ على وزنك من حلويات العيد وتتخلص من آثار حلويات رمضان

حاول الاكتفاء بتناول قطعة أو قطعتين من كل نوع  من حلويات العيد على مدار اليوم.

الإكثار من شرب الشاي الأخر للتخلص من السموم التي تسببها حلويات العيد، كما يساعدك تناوله على تجنب تراكم الدهون.

احرص على تناول الخضروات والفواكه لأن هذا سيساعدك على الشبع.

لا تتركي نفسك جائعة فترة طويلة، تناولي وجبة كل ثلاث ساعات، ولا تذهبي للتجمع العائلي في الأعياد وأنتِ جائعة حتى لا يدفهك ذلك لتناول المزيد من الكعك والبسكويت.

شرب المزيد من الماء. 

تناول القليل من الكربوهيدرات في موسم الأعياد، واحرص على تناول الخبز الأسمر والخضروات الغنية بالألياف، لأن الألياف تقلل وصول السكر إلى الدم.

 امتنع عن تناول أية معلبات أو أطعمة جاهزة مثل البيتزا والكولا أو العصائر المصنّعة، لأن كمية الجلوكوز في هذه الأطعمة والشمروبات كبيرة.

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