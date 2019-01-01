كعك عيد بالألوان: الكيلو بـ70.. و«الريد فيلفيت» الأكثر مبيعاً

10:32 م | الجمعة 31 مايو 2019
كعك العيد بالألوان

كعك العيد بالألوان

كتب: مها طايع

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ببهجة الألوان «الحمراء، والخضراء، والصفراء، والبينك، والبيبى بلو» غزت أصناف الكعك بعض المخابز بالمناطق الشعبية، وكذلك صنعته ربات البيوت بكثرة هذا العام بغرض التجديد والتغيير وتجريب أنواع مختلفة تضفى فرحة ملونة على سُفرة عيد الفطر.

«الريد فيلفيت» هو أكثر أنواع الكعك مبيعاً داخل مخبز بمنطقة الألف مسكن، ويباع بسعر أعلى نسبياً من التقليدى «أبو سكر»، 70 جنيهاً للكيلو، وكذلك الكعك الأخضر والأصفر والبينك: «الألوان طبيعية جداً والسكر بيبقى واخد لون طبيعى».. قالها أشرف موسى، صاحب المخبز، لافتاً إلى أنها المرة الأولى لعرض هذه الألوان الجريئة من الكعك، خصوصاً داخل منطقة شعبية اعتاد سكانها المذاق والشكل التقليدى: «فيه ناس كتير استغربت لكنهم حبوا يخوضوا التجربة ويجربوا، خصوصاً أن الطعم زى ما هو، وبنخصص كميات محددة الناس تدوقها قبل ما تشترى».

قد تكون من ضمن مميزات الكعك الملون أنه يحتوى على نسبة سكر ملون طبيعية أثناء خبزه، وهو ما يمكن تناوله بدون رش سكر بودرة فوقه، كما يقوم بعرض أنواع الكعك الأخرى بالملبن والمكسرات وأسعارهما تتراوح بين 80 و90 جنيهاً.

صاحب مخبز: "طعمه زى العادى.. ودوق قبل ما تشترى"

حياة مصطفى، ربة منزل، تضع فراولة طبيعية أثناء تحضير العجين لخبز الكحك: «قبل ما باحط الدقيق وأنا بضرب السمنة بالبيض باحط عصير الفراولة عشان يدى العجينة لون أحمر، والعصير بيبقى بدل الميه»، كما تضع ألواناً أخرى طبيعية: «باجيب اللون والسكر الملون من عند العطار»، وهى فرصة لتجديد أنواع وأشكال الكعك لأسرتها: «عيالى بقوا مبسوطين بيه جداً، لأنهم محسوش بفرق عن الكحك التانى غير إن اللون اختلف وحسوا إنهم بياكلوا حاجة متعودين عليها لكن بشكل تانى، ودا شوية بيخلى فطار العيد الصبح فيه حاجة مختلفة، غير إن الألوان بتفرح العيال».

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