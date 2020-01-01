دراسة جديدة: مرضى كورونا لا ينقلون العدوى للأصحاء بعد 11 يوما

على نقيض ما أشارت له دراسة سابقة من قِبل كبار خبراء الأمراض المعدية في سنغافورة، أن مرضى فيروس كورونا يعتبروا تهديدًا كبيرًا لمن حولهم بسبب نقل العدوى، إلا أن دراسة بريطانية جديدة كشفت أن مرضى الفيروس أصبحوا لا يشكلون خطرًا بنقل العدوى، وذلك بعد مرور 11 يومًا من إصابتهم.

واستنادًا إلى البيانات المتداولة منذ بداية انتشار جائحة "كوفيد -19"، قد تبدأ الفترة المعدية للفيروس في الانتقال من المصاب إلى من حوله قبل ظهور الأعراض عليه بيومين، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبًا بعد ظهور الأعراض، ومن ثم لا يشكل المصاب خطرًا في نقل العدوى عقب مرور هذه الفترة، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويقترح الباحثون أن الدراسة الجديدة يمكنها تشجيع مديري المستشفيات في الإسراع من عملية خروج المرضى عند تلقيهم العلاج بعد مرور 11 يوم، وإدخال آخرين بدلًا منهم، بعدما أوضحت الدراسة أن خروجهم سيصبح لا يشكل خطرًا لمن حولهم.

وأوضح الخبراء البريطانيون، أن الفيروس تقل سرعة نشاطه بعد مرور الأسبوع الأول، حيث أن خطره يقل تدريجيًا بعد الأسبوع الثاني.