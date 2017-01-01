الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. "وحش كوني" يومض للأرض

02:27 م | الإثنين 25 مايو 2020
الثقب الأسود

الثقب الأسود

كتب: (وكالات)

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تحدثت جميع فروع الفيرياء حول الثقب الأسود الهائل في "برج القوس أ*"، بمركز مجرة درب التبانة، إذ يعتقد علماء الفلك أنّ هذا الوحش الكوني يبعث ومضات لكوكب الأرض، بعد أن لاحظ علماء الفلك أنّ النجوم تتراقص حول الثقب الأسود العملاق، وبدأوا تسجيل وتصنيف دفقات من الأشعة تحت الحمراء، ووجدوا أجساما وأجراما فلكية غريبة، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن  موقع "سي نت" المعني بالأخبار العلمية.

تفاصيل دراسة جديدة حول الثقب الأسود

وبحسب دراسة جديدة، نشرت في رسائل مجلة الفيزياء الفلكية، درس علماء فلك يابانيون "برج القوس أ*" بواسطة "مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير"، وهو عبارة عن مجموعة من أجهزة الرصد الراديوي في صحراء أتاكاما شمالي تشيلي.

واكتشف الباحثون في وقت سابق وجود ثقب أسود هائل أكبر بنحو 4 ملايين مرة من شمسنا في مركز "برج القوس أ*"، وتنبعث منه ومضات، لم يتمكن العلماء حتى الآن من تفسيرها. 

وتتبع فريق العلماء اليابانيين من جامعة كيو اليابانية، الثقب الأسود العملاق والتركيز عليه لمدة 10 أيام، في محاولة لرصد أصغر التغيرات في وميض ذلك الوحش الكوني.

وقال يوهي إيواتا، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كيو، ومؤلف الدراسة: "هذه المرة، وباستخدام المرصد، حصلنا على بيانات بالغة الدقة للتغيرات في كثافة موجات الراديو الصادرة عن (برج القوس أ*)، لمدة 70 دقيقة على مدى 10 أيام، حدث هذا عام 2017، وعندما درس فريق العلماء هذه البيانات، وجدوا أن الثقب الأسود العملاق يومض لنا بشكل منتظم".

وأضاف المؤلف المشارك توموهارو أوكا، أنّ هذه الومضات ربما تكون مرتبطة ببعض الظواهر الغريبة التي تحدث قرب الثقب الأسود الهائل، فيما يشتبه علماء الفلك اليابانيون في أنّ هذا النشاط قد يكون له علاقة بـ"القرص التراكمي"، وهو نوع من الأقراص النجمية الدوارة التي تتألف من حزام من الغاز والغبار الكوني يحيط بالثقب الأسود.

ويعتقد علماء الفلك أنّ إشارة الخفقان تتعلق بالحافة الداخلية للقرص التراكمي للثقب الأسود الهائل الحجم في "برج القوس أ*"، ودورانه حول الثقب الأسود بسرعة تقترب من سرعة الضوء، وخلال هذه العملية، تظهر بقع ساخنة تنبعث منها ما يسمى "ضوء الملليمتر وما دون الملليمتر"، وهي الإشارة التي اكتشفها العلماء، ويتضخم الوميض عندما تتحرك النقاط الساخنة باتجاهنا في الفضاء.

وهناك فرصة بأنّ هذا النشاط قد يبلغنا بالمزيد بشأن سلوك الثقوب السوداء وكيف تتراكم الغازات حول مركزها.

و"برج القوس أ*"، وهو عبارة عن منطقة لامعة ومصدر راديوي قوي جدا، يقع في مركز مجرة درب التبانة، وهي جزء من منطقة أكبر تسمى "القوس أ"، وتحتوي على الثقب الأسود فائق الضخامة، كما أنه من فصيلة الثقوب السوداء غير المرئية.

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