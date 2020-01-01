"وعي المصريين".. حسام يبتكر طريقة للتوعية ضد كورونا على لحن "الهضبة"

"يتعلموا يتعلموا.. من الوعي ده يتعلمو.. شوف كماماتنا عامله أزاي.. كماماتنا مش بيترموا".. كلمات بدأ بها حسام كمال، طالب في آداب تاريخ جامعة القاهرة، أغنيته "وعي المصريين"، في ظل رغبته الكبيرة بابتكار طريقة جديدة لتوعية المصريين من الأخطاء التي يستهينون بفعلها في الآونة الأخيرة رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في زيادة الأعداد بطريقة كبيرة.

وبدأ "كمال" حديثه لـ"الوطن" قائلا: "حبيت أعمل حاجة دمها خفيف عن الوعي، وفي نفس الوقت تكون بتنقل حاجات بتحصل فعلا، وأول ما سمعت أغنيه يتعلموا بتاعت الفنان عمرو دياب، فتخيلت عليها الكلام فكتبته بسرعه وسجلتها علي اللحن".

ولم يجد "كمال" أشخاصا يقومون بتلك الأدوار في الأغنية بالطريقة التي يريدها، أفضل من أصدقائه: "احنا مثلنا كتير مع بعض في مسرح الجامعة أدوار في مسلسلات، وعملنا برامج مقالب، وفيه تفاهم كبير بينا".

إعجاب أصدقائه بالفكرة جعلهم يطلبون منه تنفيذها في أسرع وقت، وكادت فكرتهم أن تنتهي بسبب عدم قدرتهم على الغناء بصوت جيد، بحسب "كمال": "لغاية ما لقينا أحمد عصمت أفضل صوت فينا، وهيقدر يغني الكلام بطريقة كويسة".

واستغرقت الأغنية 5 ساعات فقط في تصويرها، بحسب ما ذكره "كمال": "قولتلهم الفكره الساعة 4 الفجر ومن كتر معجبتهم كانو عايزين يصوروها في وقتها، بس طبعا كان مينفعش بسبب الحظر، فصورناها تاني في بيت محمد إبراهيم، أحد المشاركين في التمثيل، إلى جانب محمد عجمي، ومحمد صابر".

وأوضح مقطع الفيديو العديد من الأخطاء التي قد يرتكبها البعض وتتسبب في انتقال فيروس كورونا، كاستخدام كمامة مكان شخص أخر، أو تقبيلة، وغيرها من الأمور، وعن طريقة تصوير تلك المشاهد، رد "كمال": "الفيديو فيه قطعات بتتقطع بين اللقطة والتانية، يعني مثلا لما عصمت بديله كمامتي يلبسها، الكادر اتنقل أصلا وجبنا كمامة جديدة، وصورنا تاني وهو بيلبسها، وغيرها من اللقطات اللي استخدمنا فيها المونتاج، وده وضحناه في آخر الفيديو أن كل ده حصل بخدع إخراجية".

وواصل: "عقمنا نفسنا والمكان قبل التصوير، إحنا كلنا عندنا وسواس مرض، وبنخاف على نفسنا بمبالغة، وكلنا ماشيين بكحول، وكمامات، وجوانتيات".

"كمال": الناس عجبتهم الأغنية وقالوا فعلا كنا بنعمل كده

وجاءت نهاية أغنية "وعي المصريين" بكلمات: "أموت أموت في الوعي ده.. أموت أموت في الشعب ده.. الله الله الله على الحجر دوغري.. يتكفنوا هيتكفنوا.. من الوعي هيتكفنوا.. شوف كنا كام وبقينا كام ياريت بقى تتعلموا".

واستطرد "كمال" حديثه قائلا: "الناس تفاعلت مع بعض أول ما الفيديو نزل، وبدأوا يمنشنو بعض، أحنا أهه وبص ده فلان اللي لبس كمامه مكان فلان، فاتاكدنا أننا نقلنا صورة حقيقية، بالرغم أننا مكناش متأكدين أن فيه ناس ممكن تعمل كده بس التعليقات بينت أنهم كانوا بيعملوا تصرفات زي دي".