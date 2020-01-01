بعد نهاية السباق الدرامي.. هل صدقت توقعات المشاهدين بنهاية المسلسلات؟

تابع المشاهدون على مدار 30 يوما سباقا دراميا في شهر رمضان الكريم، امتلأ بالصراع والفتوة والخيانة والغدر والفرحة والانتقام والزواج والحياة المثالية، حيث تفاعل المتابعون مع أحداث عدد من المسلسلات في محاولة لتوقع نهايتها ومن بينها لما كنا صغيرين ولعبة النسيان في محاولة لفك لغز جريمة القتل، بالإضافة إلى تلهفهم وشوقهم لمعرفة مصير عصابة عمر وسكر بعد عملية باسم الأمير في مسلسل بـ100 وش، وتوقعهم لنهاية ملحمة مسلسل الاختيار الذي جسد بطولات أسود حاربت للدفاع عن أرض الوطن وحماية أهلها وصون تراب البلد التي طالما عشقوها واستشهدوا من أجلها.

وترصد "الوطن" فيما يلي مقارنة بين توقعات المشاهدين لأحداث نهايات أبرز المسلسلات والنهاية الحقيقية خلال شهر رمضان الذي انتهى أمس.

الثأر لشهداء الوطن وإذاعة مشهد إعدام عشماوي

خلال الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، تابع الجميع ملحمة البرث وهجوم التكفيريين على الكمين بشمال سيناء وكيف صمد أبطال الجيش في وجه الإرهاب، واستشهاد البطل أحمد منسي، وتوقعوا نهاية العمل الدرامي بمشهد إعدام عشماوي والذي تم تنفيذه بالفعل في مارس الماضي.

وهو ما حدث بالفعل، حيث اعتقلت القوات الليبية الخائن هشام عشماوي، واستعرض المسلسل جلسة النطق بالحكم بالإضافة إلى اقتياده إلى غرفة الإعدام لتأخذ عشرات من الأسر قصاصها ويرتاح قلبها بعد إذاعة ذلك المشهد.

انتقام البرنس من إخوته وزواجه من علا

توقع الكثيرون أن "رضوان"، محمد رمضان، سينجح من الانتقام من أشقائه دون قتلهم ومن بعد ذلك سيتزوج من حبيبته "علا"، فيما توقع آخرون أنه مجرد حلم سيفيق عليه محمد رمضان، لكن المخرج محمد سامي، أكد أن نهاية مسلسل "البرنس" ستكون مفاجأة، لافتا إلى أن كل التكهنات المتداولة حاليا غير صحيحة.

ولكن صدقت توقعات الأشخاص الذين تكهنوا بأن رضوان (محمد رمضان) سينتقم من إخوته دون أي أذى له، حيث نجح رضوان في أسر رأفت (محمد فهيم) زوج شقيقته عبير (رحاب الجمل) وجعله يبعث برسالتين واحدة لفتحي (أحمد زاهر) يخبره فيها بأنه اضطر للاختفاء عن أعين ياسر (محمد علاء) بعدما اكتشف علاقته مع فدوى (روجينا) ويرسل إليه أيضا فيديو سجله رضوان لعلاقتهما الحميمة، وأخرى لفدوى يخبرها فيها بأن فتحي لا ينجب على الإطلاق وأن العيب منه.

وبفضل خطة رضوان يقتل فتحي فدوى ويصوره رضوان دون أن يدري، ثم يذهب فتحي للقاء ياسر ويقتله ويتخلص من الجثتين، ليساومه رضوان بعد ذلك على شيك يتضمن نصيبه في الميراث، مقابل ألا يبلغ للشرطة وبعد توقيعه الشيك، يخبر فتحي بأنه أبلغ الشرطة قبل أن يأتي وأن الفيديو أرسله حمادة (محمد مهران) إليهم.

فيما تقتص العدالة الإلهية من عبير بعدما أصيبت ابنتها بمرض خطير، أفقدها الوعي قبل أن تفارق الحياة، بينما انتحر عبد المحسن (إدوارد) بعدما ترك رسالة لرضوان يعترف فيها بجبنه وعجزه عن الدفاع عنه أمام أشقائه.

ويتنهي المسلسل نهاية سعيدة بزواج رضوان من علا (نور) وتعرف ابنته عليه، واسترداد عادل (أحمد داش) لصحته بعد تعافيه من المخدرات وزواج نورا (ريم سامي) من حمادة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.

الانتقام سيد الموقف في خيانة عهد

بدأت يسرا خطتها التي أدخلت فرح "حلا شيحة" الحبس، بسبب تجارة المخدرات، وفي الوقت ذاته، أثبتت أيضًا أن مروان "خالد سرحان"، قتل زوجته نادية "عبير صبري" عن عمد، من خلال إرسال الفيديو إلى النيابة.

ويتوقع المشاهدون أن "عهد" مع نهاية المسلسل ستنتهي من الانتقام دون أن تترك دليلا ضدها، وستتفرغ لتربية أولاد شقيقها "مروان".

وصدقت التكهنات بعدما تسبب في حبس شيرين (جومانا مراد) التي أرادت قتل يسرا ولكنها أخطأت لتسبب في إصابة بيومي فؤاد بطعنة في بطنه، ليتنهي المسلسل بسجن فرح وإعدام مروان واعتناء يسرا بأولاد شقيقها.

النهاية السعيدة تسيطر على مسلسل ونحب تاني ليه

سيطرت النهاية السعيدة على مسلسل ونحب تاني ليه، حيث جاءت النهاية كما انتظر المشاهدون بانتصار الحب، وحصول غالية على الفرصة الثانية، وتزوجت من مراد السويفي، فيما قابل عبدالله الروبي، حبًا آخر حيث قام بخطبة نادين "منى زكي".

سجن دنيا وهجرة ياسين في لما كنا صغيرين

انتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بتنفيذ حكم الإعدام على دنيا (ريهام حجاج)، لما ارتكبته من جرائم شنيعة، إذ اعترفت قتل نهى (نسرين أمين) ووائل (كريم قاسم)، كما هاجر ياسين (خالد النبوي) ورك برفقة والدته وشقيقه حسن.

نهاية صادمة في مسلسل بـ100 وش

توقع الكثيرون نجاح عصابة عمر وسكر في النصب على باسم الأمير والاستيلاء على 850 مليون جنيه والسفر إلى الخارج، وتوقع البعض الآخر إلقاء القبض عليهم بعدما ضبطت الشرطة نجلاء، لتأتي جميع التوقعات مخالفة للنهاية في مسلسل بـ100 وش.

نجح عمر (آسر ياسين) وسكر (نيللي كريم) بالفعل في النصب على باسم الأمير، ولكن اعترفت نجلاء (دينا ماهر) بكل شيء عن التشكيل العصابي، وأثناء وجودهم على متن الطائرة اكتشف الجميع أن فتحي خدعهم ونصب عليهم واستولى على الأموال وسافر إلى جهة غير معلومة، فيما تم القبض على عم سامح (محمد عبد العظيم) أثناء تواجده في الطائرة المتجهة إلى موزمبيق، ليعمل أفراد العصابة في التسول عقب وصول طائرتهم إلى سويسرا ويفكروا في عملية نصب جديدة تبدأ أحداثها في الجزء الثاني من المسلسل.

براءة رقية في لعبة النسيان

فيما انتظر المصريون معرفة الحقيقة وفك الألغاز بجرائم القتل الغامضة، بمسلسل "لعبة النسيان" وكشف حقيقة خيانة رقية لزوجها وهل لها علاقة بقتله.

وانتهت الأحداث بذهاب رقية (دينا الشربيني) إلى منزل عائلة الشيال، وواجهتهم جميعهم للمرة الأولى بحقيقة خيانتها لزوجها أمجد والتسبب في قتله، وإثبات براءتها أمامهم جميعا.

عودة ياسر جلال إلى الجمالية في نهاية الفتوة

أما بالنسبة لمسلسل الفتوة، توقع المشاهدون عودة حسن الجبالي، ياسر جلال، إلى حي الجمالية واستعادة مكانته وإنقاذ زوجته ليل، مما تعانيه فضلا عن الانتقام من عزمي، أحمد صلاح حسني، وتصدق التوقعات وتنتهي الحلقة بكتابة حسن الجبالى وصيته إلى ابنه أحمد، وأكد خلالها على ضرورة أن يقيم العدل، ويبتعد عن الظلم والرضا.