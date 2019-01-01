بسبب كمامة.. رجل يتعرض للاعتداء والضرب خارج أحد المتاجر

03:08 ص | الإثنين 25 مايو 2020
بسبب كمامة .. رجل يتعرض للاعتداء والضرب خارج أحد المتاجر

بسبب كمامة .. رجل يتعرض للاعتداء والضرب خارج أحد المتاجر

كتب: وكالات

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الكمامة وغسل الإيدي والتباعد الاجتماعي، من أهم الأشياء التي حثت بها دول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفرضت بعض الدول عدم دخول الأماكن العامة أو التجول في الشوارع دون ارتداء الكمامة للحمناية من العدوى والحد من الإصابات.

وبسبب شكواه من عدم ارتداء أحد الأشخاص داخل متجر كمامة، تعرض رجل ألماني للضرب في العاصمة الألمانية برلين، وفقا لصحيفة "البيان".

وذكرت الشرطة أن الضحية البالغ من العمر 53 عاما، قد اشتكى لمحاسب بالمتجر من عدم ارتداء أحد الاشخاص الكمامة في الوقت الذي كان فيه المعتدي ورفيق له بالقرب منه.

وتشترط برلين حاليًا ارتداء الكمامات كوسيلة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

 وقالت الشرطة إن الرجل، الذي لم يكن يرتدي كمامة، اقترب بعد ذلك من الضحية خارج المتجر في منطقة مارزان، وبعد حوار قصير، بدأ في ضرب الرجل المشتكي.

وتسعى الشرطة حاليا لضبط المهاجم ورفيقه، إذ أن الكمامة شرط مهم للغاية من أجل استعادة الحياه الطبيعية مرة أخرى.

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