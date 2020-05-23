إطلاق تحدي "عراة" في روسيا لدعم الأطباء خلال مواجهة كورونا

أطلق صحفيون ومواطنون روسيون تحدٍ جديد كدعم للأطباء والممرضين الذين يخوضون معارك مواجهة فيروس كورونا المستجد.

الممرضة الروسية ماريا شيستريكوفا التي قامت بتبديل بدلة الوقاية من الفيروس بملابس سباحة شفافة، أصبحت رمزًا للتحدي لتوجيه الدعم للطاقم الطبي الروسي الذي يعمل في مكافحة فيروس كورونا، حيث شارك العديد من الأشخاص في دعم الأطباء والممرضين بالتقاط صور لهم بملابسهم الداخلية والبدلة الشفافة تشبهًا بالممرضة الروسية.

وجاءت الفكرة بعد أن عبرت الممرضة الروسية عن استيائها الشديد عقب ارتداء بدلة الوقاية المعتادة، حيث أصبحت غير قادرة على التنفس وتعرقت بداخلها.

Флешмоб медиков в России.

Так коллеги поддержали тульскую медсестру, поскольку в костюме "Трудно дышать, пот градом". pic.twitter.com/iH3GDeR3a4 — Валерий (@malakan57) May 23, 2020

كما تمت دعوة سكان مدينة سامارا الروسية لالتقاط الصور في مناطق مختلفة من أنحاء المدينة، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "كمسامولسكيا برافدا".

وجاء هذا التحدي لدعم الطاقم الطبي والشعور بما يشعرون به خلال تأدية عملهم في أثناء الطقس الحار.