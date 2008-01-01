آخرهم رجاء الجداوي.. مشاهير أصيبوا بفيروس كورونا في مصر والعالم

أصبحت الفنانة رجاء الجداوي أحدث مصابي فيروس كورونا المستجد من بين المشاهير، بعدما أصيبت به في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وفي أول تصريح لها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، قالت الفنانة رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة وسيبوني في حالي".

وتستعرض "الوطن" فيما يلي ، أبرز المشاهير الذن أصيبوا بالفيروس التاجي، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني.

محافظ الدقهلية وزوجته

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، يوم الاثنين الماضي.

وأظهرت التحاليل إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، وتم عزله في استراحته ولم تظهر عليه أي أعراض.

كما أصيبت زوجته بالفيروس، بعدما أثبتت التي أجريت للمخالطين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يوم الأربعاء الماضي إيجابيتها، وسلبيتها لأبنائه.

شقيق نجيب ساويرس

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، تفاصيل إصابة شقيقه، بفيروس كورونا، وتعافيه منه، خلال حواره مع قناة روسيا اليوم.

وقال: "كان متجهًا إلى سويسرا لإجراء جراحة، وعندما كُشف عليه، أظهرت الفحوصات أنه مصاب بفيروس كورونا، بعدها تماثل للشفاء، بعد الحصول على دواء ريميديسيفير"، يوم الثلاثاء الماضي.

وزير البترول الأسبق

أصيب المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أثبتت التحاليل الطبية ذلك، وهو بصحة جيدة.

رئيس جنوب السودان

أكدت مصادر في حكومة جنوب السودان، لموقع المجهر المحلي، إصابة الرئيس سلفاكير ميارديت بفيروس كورونا بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار والجنرال ياو ياو.

الأمير تشارلز

أكد متحدث باسم القصر الملكي "كلارنس هاوس" بمدينة وستمنستر البريطانية، إصابة الأمير تشارلز، أمير ويلز وابن الملكة إليزابيث الثانية، بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج اختباره إيجابي، في 25 مارس الماضي.

وأوضح متحدث القصر الملكي أنَّ الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عامًا، ظهرت عليه أعراض خفيفة ولكن ما زال في صحة جيدة، كما تم اختبار زوجته كاميلا، دوقة كورنوال البالغة من العمر 72 عامًا، ولكن نتيجة تحليلها كانت سلبية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي 30 مارس، غادر الأمير تشارلز العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه.

توم هانكس وزوجته

أصيب هانكس البالغ من العمر 63 عاما وزوجته ريتا ويلسون، بفيروس كورونا المستجد أثناء وجودهما في أستراليا لإنتاج فيلم "Baz Luhrmann's Elvis Presley biopic"، حيث يلعب هانكس دور العقيد توم باركر.

وجرى احتجاز الزوجين في مستشفى جامعة "جولد كوست"، كوينزلاند، بعد تشخيصهما من قبل مسؤولي الصحة هناك بالإصابة بفيروس كورونا، وغادراها في 17 مارس الماضي، إلى منزل استأجراه ليقضيا فيه فترة الحجر الصحي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

زوجة رئيس الوزراء الكندي

أصيبت صوفي جريجوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بفيروس كورونا المستجد في 12 مارس الماضي.

وكان جاستين ترودو تحت العزلة الذاتية بعد أن بدأت زوجته في إظهار الأعراض يوم الأربعاء بعد تواجده في المملكة المتحدة.

وقالت "صوفي" في بيان، "على الرغم من أنني أعاني من أعراض غير مريحة من الفيروس، سأعود على قدمي قريبا".

وأضافت "إن البقاء في الحجر الصحي في المنزل ليس شيئًا مقارنة بالعائلات الكندية الأخرى التي قد تمر بهذا الأمر ولأولئك الذين يواجهون مخاوف صحية أكثر خطورة."

أولجا بوريلينكو

أصيبت الفنانة الأوكرانية البالغة من العمر 40 عاما بفيروس كورونا المستجد يوم 15 مارس الماضي.

ولعبت دور البطولة بجانب دانيال كريج في فيلم "Quantum of Solace" لعام 2008، كما شاركت من قبل في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.

وكتبت بوريلينكو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "تم حبسي في المنزل بعد أن ثبتت إصابتي بالفيروس التاجي، لقد كنت مريضًة منذ أسبوع تقريبًا، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية".

وأضافت "لمدة أسبوع، شعرت بالسوء جدًا، وكنت في الغالب في الفراش، نائمة، مع حمى شديدة وصداع شديد، في الأسبوع الثاني، ذهبت الحمى ولكن ظهر بعض السعال الخفيف وشعرت بالتعب الشديد".

وأعلنت تعافيها في الأسبوع الثاني من المرض في مارس الماضي.

كريستيان وود

أصيب لاعب كرة السلة المحترف بفريق ديترويت بيستونز، كريستيان وود، البالغ من العمر 24 عاما بفيروس كورونا المستجد في 15 مارس الماضي.

ولم تظهر عليه أي أعراض سوى ضيق في التنفس فقط، ولا يزال تحت الرعاية.

إدريس إلبا

أصيب الفنان العالمي إدريس إلبا في يوم 16 مارس الماضي بفيروس كورونا المستجد.

ونشر إدريس إلبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو تحدث فيه عن إصابته، مؤكدا أنه لا يشعر بأي أعراض.

كريستوفر هيفجو

أصيب الفنان كريستوفر هيفجو، والمعروف بنجم مسلسل صراع العروش أو "Game of thrones"في 17 مارس الماضي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الممثل النرويجي البالغ من العمر 41 عامًا إنه وعائلته سيعزلون أنفسهم "طالما استغرق الأمر".

وأكد أنه يعاني من أعراض خفيفة، وينبغي على الأشخاص الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي، قبل أن يعلن شفاءه التام في 14 أبريل الماضي.

دانيال داي

أعلن الممثل الشهير دنيال داي كيم إصابته بفيروس كورونا المستجد في 18 مارس الماضي، موضحا أنه يعزل نفسه في منزله بهاواي.

وقال كيم إنه خلال الأسابيع الماضية كان في نيويورك يصور دورًا في مسلسل تلفزيوني حيث يجسد طبيبًا يتم تجنيده في المستشفى لمساعدة المرضى أثناء جائحة الإنفلونزا.

وعندما عاد إلى المنزل بعد تعليق الإنتاج في العرض، عزل نفسه في غرفة بالمنزل، لكنه أبلغ عن ضيق في صدره وأوجاع جسدية وحمى قبل أن يقرر إجراء الفحص.

وظل نائما في الفراش لعدة أيام متواصلة، رافضا الذهاب لأي مستشفى، وشعر بالتحسن إلا أنه لا يزال في عزلة لحين تعافيه التام.