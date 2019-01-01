علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونون أقل نقلا للعدوى من الكبار

01:44 ص | السبت 23 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: (وكالات)

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في توصية للحكومة البريطانية، قال علماء، إن أعراض مرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، تكون أقل حدة على الأطفال مقارنة بالبالغين، وإن هناك احتمالا يشير إلى أن الأطفال، قد يكونون أقل قابلية للعدوى من البالغين، وأقل نقلا لها أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتوصل فريق العلماء، إلى أن "هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الأطفال تظهر عليهم أعراض للمرض، أقل حدة من البالغين، إلا أن الدلائل على قابليتهم للتأثر بالعدوى، أو نقلها لآخرين، لا تزال غير واضحة، وأوصوا بالنظر في بيانات إضافية يجري جمعها".

وفي أبحاث قدمت إلى الحكومة البريطانية، بنهاية أبريل الماضي، قال الباحثون: "ما زالت الأدلة غير حاسمة حول قابلية الأطفال للعدوى ونشرهم لها، إلا أن هناك احتمالا يشير إلى أن كليهما قد يكون أقل مما هو عليه لدى البالغين".

وأضاف العلماء، أن الدراسات المصلية بدأت تكون متاحة حول تاريخ عدوى الطفل، ويشير بعضها إلى انخفاض في معدلات الإصابة.

وأشار الباحثون، إلى أنه ستكون هناك حاجة لنظام فحص وتتبع قويين لتتمكن المدارس من فتح أبوابها بشكل كامل.

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