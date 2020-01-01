رواد تويتر يسخرون من غناء أحمد سعد في كل مشاهد البرنس.. والمطرب: "فاتني مشهد"

07:16 ص | السبت 23 مايو 2020
محمد رمضان في مسلسل البرنس

محمد رمضان في مسلسل البرنس

كتب: رحاب عبدالراضي

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بأحداثه الحزينة الموجعة التي تفاعل معها المتابعون منذ حلقاته الأولى، وانتظروا انتقام رضوان البرنس، من أشقائه الذين أدخلوه السجن، لم يغب صوت المطرب أحمد سعد، عن مسلسل البرنس، ومع كل مشهد يغني بصوته المليئ بالشجن يبكي الجمهور.

ومنذ بداية البرنس، أدى المطرب أحمد سعد، العديد من الأغاني المواكبة لأحداث المسلسل الحزينة، ليشيد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبقدرته على صنع حالة للمسلسل أحبوه من خلالها، بينما سخر البعض من كثرة الأغاني، فجاءت التعليقات عبر موقع التغريدات القصير "تويتر" تحمل كوميكسات تصف مشاهد المسلسل وكيف أن أحمد سعد، لا يغيب عنها: "محمد رمضان، هيبكي في المسلسل، يبقى أحمد سعد، هيقوله استنى أغني الأول".

ويبدو أن هناك مشهد مر من دون وضع صوته عليه ولذلك سخر أحمد سعد، من نفسه ونشر صورة له عبر فيس بوك، وعلق عليها كاتبًا: "مش غريبة يبقي فيه مشهد حزين في البرنس، من غير ما أغني؟ إزاي فاتني المشهد ده؟".

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