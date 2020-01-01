رواد تويتر يسخرون من غناء أحمد سعد في كل مشاهد البرنس.. والمطرب: "فاتني مشهد"

بأحداثه الحزينة الموجعة التي تفاعل معها المتابعون منذ حلقاته الأولى، وانتظروا انتقام رضوان البرنس، من أشقائه الذين أدخلوه السجن، لم يغب صوت المطرب أحمد سعد، عن مسلسل البرنس، ومع كل مشهد يغني بصوته المليئ بالشجن يبكي الجمهور.
ومنذ بداية البرنس، أدى المطرب أحمد سعد، العديد من الأغاني المواكبة لأحداث المسلسل الحزينة، ليشيد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبقدرته على صنع حالة للمسلسل أحبوه من خلالها، بينما سخر البعض من كثرة الأغاني، فجاءت التعليقات عبر موقع التغريدات القصير "تويتر" تحمل كوميكسات تصف مشاهد المسلسل وكيف أن أحمد سعد، لا يغيب عنها: "محمد رمضان، هيبكي في المسلسل، يبقى أحمد سعد، هيقوله استنى أغني الأول".
ويبدو أن هناك مشهد مر من دون وضع صوته عليه ولذلك سخر أحمد سعد، من نفسه ونشر صورة له عبر فيس بوك، وعلق عليها كاتبًا: "مش غريبة يبقي فيه مشهد حزين في البرنس، من غير ما أغني؟ إزاي فاتني المشهد ده؟".
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