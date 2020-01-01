أطفال يؤدون شخصيات "البرنس".. رضوان وفتحي وفدوة "تحت السن يا عمري"

بعد نجاح مسلسل البرنس، وإحداثه لصدى واسع من خلال السوشيال ميديا، والمتابعين الذين تأثروا جدا بأحداث قصته الدرامية، قرر بعض الأشخاص، تجسيد شخصيات المسلسل بالاستعانة ببعض الأطفال من سن 3 لـ12 سنة، في شكل "كراكتر كوميدي"، يحاكي القصة الأساسية.

تواصل "الوطن"، مع الميك أب أرتست نور حمزة، المسؤولة عن تنفيذ مكياج السيشن، التي سعدت بردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار السيشن بشكل كبير قائلة: "الفكرة جاءت من محمد رمضان الفوتوجرافر، اللي أعلن على صفحته بأنه محتاج أطفال لتصوير سيشن جديد"، فأنهال عليه صور للأطفال، وتشجيع كبير من أولياء أمورهم، لرغبتهم في إظهار موهبتهم، عبر تجسيد مشاهد درامية مصورة.

تابعت نور: "تم اختيار الأطفال بناء على تقارب الشبه بينهم وبين الشخصيات في المسلسل، وتم التصوير باستوديو في حدائق الزيتون، يحتوي علي ديكورات لبيوت قديمة".

درست نور أشكال أوجه الفنانين، لتطبيق المكياج على وجه الاطفال، ولتقريب الشبه بالكونتور لتحديد الملامح وتغليظها، مؤكدة: "الاطفال في الأساس بيحبوا التمثيل، لكن المكياج كان حاجة غريبة عليهم، ففهمناهم إن ده ميكب لتغيير الشكل، مش زي مكياج البنات، وده كان توضيح مهم خاصة للأولاد".

الحماس لم يقل أبدًا طوال تصوير السيشن للأطفال، لحبهم للكاميرا، وفرحتهم بأنهم سيصبحون من المشاهير فقالت نور: "كنا طول الوقت مركزين أننا نفهم الأطفال أن ده تمثيل، وأن مجرد انتهاء السيشن، ننسى تماما اللي اتصور، وده كان مفرحهم جدا، والحقيقة كلهم موهوبين، خاصة أنهم وصلوا الفكرة بالوقفة والنظرات في بعض الصور، بالاضافة لعدسة محمد رمضان، وأيديت الصور الي كان قريب جدا، من مشاهد المسلسل".

التصوير استغرق 5 ساعات ونصف بالميكب، وعن الأزياء المستخدمة، قالت نور إنها كانت تخصص أمهاتهم المتابعات للمسلسل، في كل شخصية لطفل والدته أحضرت ملابسه، وآخرين صمموا لهم ملابس مخصوصة.

وأعربت عن سعادتها بنشر الفنان محمد رمضان على صفحته الشخصية للسيشن قائلة: "الفن ملوش سن أو قيود والموهوب بيبان من صغره".