سجين محكوم عليه بالمؤبد يفتتح مدونة للطهي ويتحول إلى نجم تيك توك

02:56 م | الجمعة 22 مايو 2020
سجن

سجن

كتب: وكالات

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يبدو أن السجن كان له فائدة كبيرة، فافتتح جورين كومبس، البالغ من العمر 31 عاما من كاليفورنيا، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، مدونة طهي وتحول سريعا إلى نجم TikTok.

ونالت صفحته أكثر من 1.3 مليون إعجاب، في الوقت نفسه، جرت مشاهدة الفيديو الأكثر شعبية لديه، بمقدار 5.4 مليون مرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ويقوم كومبس الذي يحمل لقب blockboyjmomey، بتحميل مقاطع فيديو يسجلها مباشرة في الكاميرا.

أجهزة منزلية يدوية الصنع لإعداد الطعام

ويستخدم لتحضير الطعام والطهي أجهزة منزلية يدوية الصنع، وقام بوضع قسم من جهاز ميكروويف مكسور تحت سرير معدني، وحصل على وسيلة للشواء.

وأصبح كومبس، مهتما بالطهي، لأن الطعام الذي يقوم بتحضيره، "يبدو له ألذ بكثير" وفق قوله.

ولا يطهو لنفسه فحسب، بل أيضا للسجناء الآخرين ولأصدقائه، قائلا إنه يعتبر وجبة البوريتو التي يعدها، بطاقة تعريف له.

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