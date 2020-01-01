قيم محمودة أقرتها دراما رمضان.. حب الوطن وكفالة اليتيم ومساندة الفقراء

ما بين حب الوطن والدفاع عن الأرض والتأكيد على نصرة الضعفاء والمساكين وصولا لدور كفالة اليتيم، تنوعت القيم الإيجابية التي روجت لها عدد من الأعمال الفنية ضمن السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

حب الوطن في مسلسل الاختيار

حب الوطن والدفاع عن الدولة حتى آخر نفس، هي أكبر قيمة ظهرت خلال مسلسل الاختيار، والذي وثق استشهاد عدد من أبطال مصر، فضلا عن شخصية البطل أحمد منسي، الذي كان دائم المساعدة لمن حوله.

ومسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017، وجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

نصرة الضعفاء في الفتوة

أما في مسلسل الفتوة، فسعى إلى أهمية نصرة الضعفاء والمساكين ونشر العدل وعدم التحامل عليهم في ظل وجود الفتوات.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.

كفالة اليتيم في البرنس

ورغم ما يقدمه مسلسل "البرنس"، من قسوة قلب الأشقاء الذي يدفعهم إلى قتل زوجة شقيقهم "رضوان" وابنه وألقوا بابنته "مريم" في الشارع بعد دخوله السجن؛ إلا أنه رسخ أهمية كفالة الأيتام.

فبعد ترك "مريم" في الشارع، وجدها الأسطى محمود بالشارع ليقرر تربيتها واعتبرها مثل ابنته.

في إطار الدراما الاجتماعية، تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متوليا مسؤولية الجميع.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى .