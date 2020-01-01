من "الاختيار" لـ"الفتوة".. إنعام سالوسة تبكي المشاهدين

11:37 م | الأربعاء 20 مايو 2020
إنعام سالوسة

إنعام سالوسة

كتب: فادية إيهاب

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الحلقة 14 من الفتوة.. أهالي الجمالية في المولد وضرب إنعام سالوسة

الحلقة 14 من الفتوة.. أهالي الجمالية في المولد وضرب إنعام سالوسة

بملامح جه مصري خالص وأداء تمثيلي لا يقل عن عظماء التمثيل في العالم، خطفت الفنانة إنعام سالوسة، الأضواء إليها بداية من ظهورها في مسلسل الاختيار، وحتى مشهد وفاتها بـ الفتوة، والذي أبكى المشاهدين. 

المشاهدون يبكون والسبب إنعام سالوسة 

وخلال الحلقة 26 من مسلسل الفتوة، قدّمت "سالوسة" مشهدا أبكى المتابعين في دقيقة واحدة، إذ جسدت شخصية والدة حسن الجبالي التي توفت وهي جالسة على "كنبتها"؛ لتنهال التعليقات عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومن بينها "مشهد موت أم حسن مشهد صعب أووي تمثيل وإحساس كل واحد فيهم غير عادي مشهد راائع برافو بجد". 

فيما كتب حساب آخر يحمل اسم محمد أحمد: "إنعام سالوسة دي ممثلة عبقرية بتجاعيد وشها وكرمشته أدائها السهل الممتنع فعلا الست دي في حتة تاني".

ومسلسل الفتوة يُعيد الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.  

وما قدمته إنعام سالوسة خلال "الفتوة" من براعة وإتقان في الدور، هو ما فعلته في مسلسل الاختيار أيضا، بتجسيد شخصية دور الأم التي رفضت عزاء ابنها الشهيد في كمين الفرافرة، إلا بعد الانتقام من التكفيريين.

ومسلسل الاختيار مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية، ومن بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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