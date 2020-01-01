بدأت بالشهيد منسي والاختيار السبب.. رموز مصرية بريشة طالب فنون المنيا

04:00 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
البطل أحمد منسي

البطل أحمد منسي

كتب: فادية إيهاب

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شيرين توجه الشكر إلى فريق عمل مسلسل الاختيار.. وأمير كرارة يرد

في ظل السباق الدرامي الرمضاني الحالي، تزامنا مع حالة العزل المنزلي، الذي يخضع البعض لها مع انتشار فيروس كورونا المستجد، زاد شغف الفنانين والموهبين، تعبيرا عما يشاهدونه، آخرهم كيرلس جورج، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

طالب فنون جميلة: الاختيار هو سبب تفكيري في لوحات شخصيات مصرية 

مسلسل الاختيار وشخصية البطل أحمد منسي، كانت بمثابة الشرارة الأولى لـ"كيرلس"، إذ فكر في رسم بورتريه له بأسلوب مختلف، معتمدا على مدرسة الفنان العالمي فان جوخ، بحسب ما ذكره خلال حديثه مع "الوطن"، لافتا إلى أن فكرته تطورت لتحويلها لسلسلة لوحات، تضم شخصيات مصرية مؤثرة. 

ومسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.   

وبجانب شخصية أحمد منسي، رسم "كيرلس"، الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، نظرا لإنسانيته وإسهاماته، في جراحة القلب للأطفال. 

ويجهز "كيرلس"، رسومات أخرى تضم الزعيم عادل إمام، وكوكب الشرق أم كلثوم، والبابا شنوده السادس، والشيخ الشعراوي، ونجم ليفربول محمد صلاح.

وقبل السلسلة التي يجهزها "كيرلس"، حاليا، قدم عملا آخر، تجسد ما يقوم به أفراد وكتيبة جيش مصر الأبيض في مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، وهي لوحة فنية بعنوان "المحاربون covid 19"، التي تعد ضمن سلسلة لوحات عن محاربة المرض والفقر. 

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