طالب بفنون المنيا يصنع تمثالا للبطل منسي: أول مرة وبداية الطريق ليا

ما زال عرض مسلسل الاختيار المستوحي من أحداث حقيقية عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، مادة ثرية وخصبة للإبداع والابتكار للفنانين أو من لديهم بوادر موهبة فنية، آخرهم ديفيد مينا، الطالب بالفرقة الأول بكلية فنون جميلة جامعة المنيا.

مينا ديفيد: صممت التمثال في أسبوع

محاولة ديفيد، الشاب العشريني، لتصميم بورتريه منحوت لمنسي، جاء تأثرا ببطولات الشهيد البطل الذي يجسده الفنان أمير كرارة خلال مسلسل الاختيار، بحسب ما ذكره خلال حديثه مع "الوطن".

التمثال المنحوت صممه ديفيد في مدة استغرقت نحو أسبوع مستخدما أدوات النحت الأساسية المختلفة، معتمدا على موهبته والأشهر القليلة التي قضاها بكلية الفنون الجميلة، كونه ما زال طالبا بالفرقة الأولى.

"كنت مبسوط وأنا بنفذ التمثال هو محاولة جديدة وأول عمل ليا كامل".. هكذا عبر ديفيد، عن مشاعره بتصميم أول عمل فني كامل له والذي كان من نصيب الشهيد البطل، لافتا إلى أن التمثال قد لا يشبه الشهيد بشكل كامل، لكنه فخوربأنها المحاولة الأولى له.

وسيحتفظ الشاب ديفيد مينا، بالتمثال كذكرى له كونه أول محاولة لنحت البورتريه، قائلا: "فخور إن أول محاولة كانت من نصيب الشهيد البطل محمد منسي".

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.